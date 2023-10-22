Постраждалою у справі є Улку Роу. Вона обіймала у компанії посаду директорки з розробки Google Cloud.

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Компанію Google визнали винною у гендерній дискримінації

Улку Роу подала позов до суду через те, що компанія Google LLC поводилася з нею інакше, ніж з іншими працівниками. Жінка заявила, що це все через її стать. Роу наголосила, що компанія платила більше чоловікам. Разом з тим, жінка мала більший досвід й ефективність у роботі. Коли жінка звернулася до керівництва, аби їй підвищили зарплатню, то директорка з розробки Google Cloud отримала відмову.

Роу у позові наголосила, що її заробітна плата залежить від продуктивності. Жінка визнає, що у якийсь час вона могла працювати гірше ніж чоловіки, проте у більшості випадків – робота Роу була ефективнішою, ніж у її колег-чоловіків. Разом з тим, представники компанії Google заявляли, що робота Роу завжди була на рівні з іншими директорами-чоловіками. Вона також стверджувала, що компанія навмисно її дискримінувала, плативши меншу зарплатню, хоча її колеги-чоловіки виконували таку ж роботу, але отримували набагато вищу оплату.

Крім того, Роу повідомила, що прийшла на роботу в Google з 23-річним досвідом у сфері фінансових послуг і технологій. Її прийняли на роботу у 2017 році на "восьмий рівень", тоді як чоловіки, які влаштувалися в компанію разом з Роу, мали менший досвід і стали спеціалістами "дев'ятого рівня". Коли Роу зверталася з проханням про підвищення, то отримувала відмову. За словами жінки, вона отримувала на рік близько 750 тисяч доларів на рік, тоді як колеги "дев'ятого рівня" – понад мільйон доларів.

Суд у Нью-Йорку розглядав позов про гендерну дискримінацію протягом тижня. Присяжні стали на захист Роу, тому компанія Google має відшкодувати 150 тисяч доларів за "біль та страждання через дискримінацію", а також – 1 мільйон доларів компенсації.

Довідка. Позов Улку Роу є першим про дискримінацію в оплаті праці про компанії Google після масового звільнення співробітників у 2018 році. Тоді близько 20 тисяч почали протести після того, як видання The New York Times опублікувало розслідування про те, що Google заплатила співзасновнику Android близько 90 мільйонів доларів. Це сталося після того, як він звільнився з компанії через звинувачення у сексуальному насильстві.

Ба більше, відомо, що Улку Роу знизили на посаді, коли вона відправила позов до суду й поскаржилася на дискримінацію.