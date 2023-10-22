Постраждалою у справі є Улку Роу. Вона обіймала у компанії посаду директорки з розробки Google Cloud.
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Компанію Google визнали винною у гендерній дискримінації
Улку Роу подала позов до суду через те, що компанія Google LLC поводилася з нею інакше, ніж з іншими працівниками. Жінка заявила, що це все через її стать. Роу наголосила, що компанія платила більше чоловікам. Разом з тим, жінка мала більший досвід й ефективність у роботі. Коли жінка звернулася до керівництва, аби їй підвищили зарплатню, то директорка з розробки Google Cloud отримала відмову.
Роу у позові наголосила, що її заробітна плата залежить від продуктивності. Жінка визнає, що у якийсь час вона могла працювати гірше ніж чоловіки, проте у більшості випадків – робота Роу була ефективнішою, ніж у її колег-чоловіків. Разом з тим, представники компанії Google заявляли, що робота Роу завжди була на рівні з іншими директорами-чоловіками. Вона також стверджувала, що компанія навмисно її дискримінувала, плативши меншу зарплатню, хоча її колеги-чоловіки виконували таку ж роботу, але отримували набагато вищу оплату.
Крім того, Роу повідомила, що прийшла на роботу в Google з 23-річним досвідом у сфері фінансових послуг і технологій. Її прийняли на роботу у 2017 році на "восьмий рівень", тоді як чоловіки, які влаштувалися в компанію разом з Роу, мали менший досвід і стали спеціалістами "дев'ятого рівня". Коли Роу зверталася з проханням про підвищення, то отримувала відмову. За словами жінки, вона отримувала на рік близько 750 тисяч доларів на рік, тоді як колеги "дев'ятого рівня" – понад мільйон доларів.
Суд у Нью-Йорку розглядав позов про гендерну дискримінацію протягом тижня. Присяжні стали на захист Роу, тому компанія Google має відшкодувати 150 тисяч доларів за "біль та страждання через дискримінацію", а також – 1 мільйон доларів компенсації.
Ба більше, відомо, що Улку Роу знизили на посаді, коли вона відправила позов до суду й поскаржилася на дискримінацію.