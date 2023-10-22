Пострадавшей по делу Улку Роу. Она занимала в компании должность директора по разработке Google Cloud.

Смотрите также Семья подала в суд на Google, утверждая, что приложение Maps привело к смерти мужа

Google признали виновной в гендерной дискриминации

Улку Роу подала иск в суд из-за того, что компания Google LLC обращалась с ней иначе, чем с другими сотрудниками. Женщина заявила, что это все из-за ее пола. Роу подчеркнула, что компания платила больше мужчинам. Вместе с тем женщина имела больший опыт и эффективность в работе. Когда женщина обратилась к руководству, чтобы ей повысили зарплату, директор по разработке Google Cloud получила отказ.

Роу в иске отметила, что ее заработная плата зависит от производительности. Женщина признает, что в некоторое время она могла работать хуже мужчин, однако в большинстве случаев работа Роу была эффективнее, чем у ее коллег-мужчин. Вместе с тем, представители компании Google заявляли, что работа Роу всегда была наравне с другими директорами-мужчинами. Она также утверждала, что компания намеренно ее дискриминировала, платив меньшую зарплату, хотя ее коллеги-мужчины выполняли ту же работу, но получали гораздо более высокую оплату.

Кроме того, Роу сообщила, что пришла на работу в Google с 23-летним опытом в сфере финансовых услуг и технологий. Ее приняли на работу в 2017 году на "восьмой уровень", тогда как мужчины, которые устроились в компанию вместе с Роу, имели меньший опыт и стали специалистами "девятого уровня". Когда Роу обращалась с просьбой о повышении, то получала отказ. По словам женщины, она получала в год около 750 тысяч долларов в год, тогда как коллеги "девятого уровня" – более миллиона долларов.

Суд в Нью-Йорке рассматривал иск о гендерной дискриминации в течение недели. Присяжные стали в защиту Роу, поэтому компания Google должна возместить 150 тысяч долларов за "боль и страдания из-за дискриминации", а также – 1 миллион долларов компенсации.

Справка. Иск Улку Роу является первым о дискриминации в оплате труда о компаниях Google после массового увольнения сотрудников в 2018 году. Тогда около 20 тысяч начали протесты после того, как издание The New York Times опубликовало расследование о том, что Google заплатила соучредителю Android около 90 миллионов долларов. Это произошло после того, как он уволился из компании из-за обвинений в сексуальном насилии.

Более того, известно, что Улку Роу снизили в должности, когда она отправила иск в суд и пожаловалась на дискриминацию.