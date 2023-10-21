Испанцам и итальянцам приходится тратиться на традиционные блюда: все из-за подорожания масла

Цены на пиццу и паэлью начали быстро расти. Как выяснилось, причина – в оливковом масле.

Дорожает масло – дорожает все

Инфляция в Европе пошла на понижение, однако цены на оливковое масло продолжили рост. Поэтому традиционные итальянские и испанские блюда начали прибавлять в цене.

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Как подсчитали аналитики, в среднем для домохозяйств Испании и Италии на паэлью и пиццу нужно тратить на 8,2% и 20,6% больше соответственно.

Итальянские и испанские домохозяйства также платили больше за овощи, в то время как первые увидели снижение цен на муку, моцареллу и электроэнергию, необходимую для приготовления пищи, а вторые выиграли от снижения цен на морепродукты и рыбу.

– сообщили они.

Впрочем, самый большой рост показала цена оливкового масла – на 43% в Италии и на 67% в Испании. В Еврокомиссии сообщили, что удорожание оливкового масла будет наблюдаться еще один сезон, после чего показатель должен стабилизироваться.

Наиболее значимыми факторами удорожания продукта называют изменение климата и распространение вредителей. Европа производит две трети мирового объема оливкового масла, поэтому рост цены стал столь существенным.