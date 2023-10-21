Дорожчає олія – дорожчає усе

Інфляція в Європі пішла на зниження, проте ціни на оливкову олію продовжили зростання. Через це традиційні італійські та іспанські страви почали додавати у ціні.

Цікаво Ера даних: що бізнес повинен знати про клієнта

Як підрахували аналітики, в середньому для домогосподарств Іспанії та Італії на паелью та піцу потрібно витрачати на 8,2% та 20,6% більше відповідно.

Італійські та іспанські домогосподарства також платили більше за овочі, в той час, як перші побачили зниження цін на борошно, моцарелу та електроенергію, необхідну для приготування їжі, а другі виграли від зниження цін на морепродукти та рибу,

– повідомили вони.

Втім, найбільший ріст показала ціна оливкової олії – на 43% в Італії та на 67% в Іспанії. У Єврокомісії повідомили, що подорожчання оливкової олії буде спостерігатися ще один сезон, після чого показник повинен стабілізуватися.

Найбільш значущими факторами подорожчання продукту називають зміну клімату та поширення шкідників. Європа виготовляє дві третини світового об'єму оливкової олії, тому зростання ціни стало таким суттєвим.