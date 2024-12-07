Приватизацию Белгород-Днестровского порта могут отменить: владельцем стал экс-регионал

Фонд госимущества недавно сумел продать Белгород-Днестровский порт через аукцион. Однако выяснилось, что в сделке участвовал бывший нардеп от Партии регионов.

Сомнительная сделка

По результатам аукциона новым владельцем Белгород-Днестровского порта стала компания "Топ-Оффер". Однако существует вероятность, что сделку могут отменить, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.ua.

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Компания уже заплатила за объект 108 миллионов гривен. Правда, в последний возможный момент, что стало еще одним поводом для дополнительной проверки.

Почему соглашение могут отменить

На момент подачи заявки на аукцион владельцем компании "Топ-Оффер" был Евгений Богуславский. Однако уже в конце ноября, после торгов, конечным бенефициар изменился – им стал бывший депутат от Партии регионов и экс-глава Федерации бокса Украины Владимир Продивус.

12 декабря – крайний срок подписания договора приватизации. К этому времени Фонд госимущества должен провести дополнительную проверку компании и происхождения денег.