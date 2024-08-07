Единственное, что могут приобрести: россияне начали скупать подержанные китайские автомобили

Россияне совершили "прорыв" в автомобильной отрасли. По крайней мере, ранее подержанные китайские авто на рынке агрессора не были популярными никогда.

Новый тренд

Ограниченный выбор и бешеные цены на авто привели к тому, что для большинства россиян стали доступны только подержанные авто из Китая. Это новое явление для рынка агрессора, ранее такого никогда не наблюдалось.

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Также подержанные авто завозят в Россию из Японии, Южной Кореи и Беларуси. Поставки привычных европейскому рынку машин через Кыргызстан, Армению и Казахстан уже почти нет.

Это еще не конец

Новые автомобили также в основном завозят из Китая: в июле это было 92% из более 80 тысяч завезенных машин.

Уже сейчас покупательная способность россиян в отношении автомобилей сократилась до минимума, но Кремль на этом останавливаться не собирается. Вскоре в России поднимут утилизационный и другие сборы, в результате чего цена на автомобили вырастет еще больше. Местные аналитики уверяют, что такими темпами в 2030 году позволить себе приобретение авто смогут только 5 – 7% россиян.