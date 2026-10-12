"Нужен чек?": что скрывается за вопросом кассира в супермаркете

Посещение супермаркета часто сопровождается стандартными вопросами на кассе и пристальными взглядами охраны на выходе. Однако далеко не все требования сотрудников магазина являются законными, а некоторые привычные процедуры скрывают важные финансовые нюансы.

Должен ли кассир выдавать чек?

Отказ от бумажного корешка позволяет магазинам просто сэкономить бумагу, но это ни в коем случае не освобождает их от регистрации продажи и уплаты налогов. Как объясняют юристы компании Mudri.partners, продавец при любых условиях обязан провести расчетную операцию через кассовую систему и выдать фискальный чек, пишет 24 Канал.

Операция при любых условиях проводится через РРО или ПРРО с обязательным формированием расчетного документа,

– говорят юристы компании Mudri.partners.

То есть, даже если вы сказали "нет", ваш чек формируется в электронном виде или просто не распечатывается физически. Это гарантирует, что ваши деньги пошли в легальную экономику, а не в тень, доля которой в Украине до сих пор составляет от 30% до 50%.

Почему фискальный документ важен для вашего кошелька?

В Государственной налоговой службе подчеркивают, что выдача чека – это ваше главное оружие в защите прав потребителя. Без него вы не сможете вернуть бракованный товар или доказать факт покупки, если возникнут проблемы со здоровьем после употребления некачественных продуктов. Сейчас цифровые чеки активно выдают большие сети, такие как EVA или "Книжный магазин "Е"", отправляя их на электронную почту или предлагая отсканировать QR-код.

Продавец обязан выдать покупателю расчетный документ установленной формы на полную сумму покупки. Это может быть кассовый, товарный или расходный чек, расчетная квитанция и т. п.

Имеет ли право охрана требовать чек при выходе из магазина?

Часто после оплаты товара покупатели сталкиваются с другой проблемой – требованием охранников предъявить чек у выхода. Согласно украинскому законодательству, только что вы оплатили товар и получили его, он становится вашей частной собственностью. Сотрудники охраны не являются сотрудниками правоохранительных органов и не обладают полномочиями государственных органов для принудительного досмотра ваших вещей.

Проверка чеков на выходе является внутренней процедурой торговой сети, которая используется для контроля возможных ошибок или потерь, однако не создает для покупателя юридической обязанности предъявлять чек,

– юристы Mudri.partners.

Что делать, если вас не выпускают из супермаркета?

Вы имеете полное право отказаться показывать чек охраннику. Госпродпотребслужба напоминает: задерживать вас или вызывать полицию сотрудники магазина могут только при наличии четких доказательств кражи. Например, если сработала противокражевая рамка, камеры зафиксировали нарушение или другие покупатели указали на вора. Если же вас пытаются удерживать силой безосновательно – смело вызывайте полицию сами, ведь только правоохранители имеют право на проведение процессуальных действий.