США против Shein и Temu: почему американцы могут начать расследование в отношении этих компаний

На Shein и Temu продается много дешевых товаров разного направления. Обе компании – китайские.

США не устраивает работа Temu и Shein

США беспокоит нарушение норм безопасности, которое происходит при использовании Shein и Temu. Эти платформы нарушают американские стандарты.

Читайте также самые "грязные" предприятия Украины: Минприроды показало рейтинг бизнесов по вредным выбросам

Двое представителей Комиссии по безопасности потребительских товаров США (CPSC) создали открытое письмо, в котором призвали коллег обратить внимание на Shein и Temu. В работе этих платформ американских чиновников больше всего обеспокоило:

легкий доступ к детским товарам, которые могут быть опасными;

использование правила de minimis (оно освобождает от пошлины товары, имеющие цену до 800 долларов).

CPSC планирует осуществить масштабную проверку. Комиссию интересует придерживаются ли Shein и Temu стандартов безопасности товаров, а также как происходит взаимодействие с потребителями и продавцами.

Обратите внимание! В свою очередь Shein и Temu отмечают то, что безопасность клиентов для них приоритет.