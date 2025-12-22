Подделывали известные бренды и сбывали по всей Украине: разоблачили преступную группу

На Львовщине разоблачили подпольное производство подделок известных брендов, в частности одежды и электроники. Общие стоимость изъятых подделок составляет около 14 миллионов гривен.

Что известно об изготовлении подделок?

Преступление разоблачили на Львовщине, пишет 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.

Смотрите также Под прицелом налоговой: какие компании чаще всего штрафовали за нарушения

Правоохранители установили шестерых жителей Львовщины, которые могли наладить изготовление и сбыт контрафактной продукции под видом известных торговых брендов.

По версии следствия, подделки, среди которых была одежда и гаджеты, злоумышленники сбывали через интернет с помощью онлайн-платформ и социальных сетей, а также через физические точки продажи на территории области. При этом фигуранты обещали качество продукции не хуже оригинальной.

Правоохранители провели 15 обысков, изъяв телефоны, компьютерную технику, часы, почти 500 контрафактных наушников с маркировкой популярного производителя, 1 миллион гривен наличными, черновые записи и другую документацию. Также обнаружено и изъято бирки контрафактной продукции известного бренда одежды, швейную фурнитуру, рулоны ткани.

По предварительным оценкам, стоимость изъятого контрафактного товара составляет около 14 миллионов гривен.

Другие случаи подпольного производства товаров в Украине