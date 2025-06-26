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26 июня, 12:20
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Только с паспортом: правительство изменило правила работы duty-free в Украине

Анастасия Лукашевская
Основні тези
  • Правительство Украины изменило правила работы duty-free, разрешая обслуживать только тех, кто выезжает за границу или является пассажирами международных рейсов, с обязательным наличием паспорта.
  • Новые правила включают ограничения на продажу товаров без таможенного оформления, запрет продажи алкоголя и табака несовершеннолетним, а также требования по видеонаблюдению и финансовой документации.

Беспошлинные магазины в Украине смогут обслуживать только тех граждан, которые выезжают за границу или являются пассажирами международных рейсов. Покупка товаров возможна исключительно при наличии паспортного документа.

Правительство ужесточило правила работы duty-free

Соответствующее постановление №741 приняло правительство 25 июня, сообщает 24 Канал. Новые требования должны уменьшить злоупотребления в беспошлинной торговле.

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Что разрешено, а что запрещено

Новые правила работы duty-free предусматривают, что:

  • Магазины должны быть опломбированы в нерабочее время и открываться только в присутствии таможенников.
  • Рабочий график согласовывается с пограничной службой.
  • Все товары должны быть промаркированы в течение трех дней после их завоза.
  • В случае расхождений в заявленном и фактическом количестве товаров составляется акт с участием таможенника.

Продажа товаров запрещена:

  • без таможенного оформления;
  • по предварительному заказу;
  • в рассрочку;
  • а также образцов товаров.

Важно. В магазинах отныне должно быть четко указано о запрете продажи алкоголя и табака лицам до 18 лет. Кроме того, кассы должны быть оборудованы видеонаблюдением, а все операции – фиксироваться в фискальном чеке с указанием данных кассира и покупателя. Вся финансовая документация должна быть доступна для проверки таможней.