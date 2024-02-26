Не только Украина: польские фермеры собрались блокировать границу с Германией и Литвой

Протесты польских фермеров не прекращают утихать. Более того - они собираются расширять протяженность акции на новые границы.

Новые масштабы протеста польских фермеров

Польские фермеры, которые перекрыли границу с Украиной и начали прибегать к вандализму, угрожают еще более радикальными формами протеста. Они заявили, что могут перекрыть наиболее важные дороги и пограничные переходы с Германией. Кроме того, под удар должна попасть граница с Литвой.

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В частности, они готовы на 24 часа блокировать S3 в районе перекрестка Мыслибурж. Это вблизи немецкой границы. Также техника фермеров отправятся в Ренице, и могут там простоять вплоть до 20 марта.

Президент Украины Владимир Зеленский и представители правительства приезжали на границу, чтобы провести переговоры с польскими коллегами. Представители польских властей на встречу не появились.

Также речь идет о возобновлении протестов в Крайнике Дольном. Фермеры угрожают перекрыть движение и бастовать круглосуточно. Планируется и перекрытие автострады возле крупнейшего пограничного перехода возле городов Свичко и Слубицы.

Что касается границы с Литвой, то его собираются блокировать с 1 марта. Самый большой переезд в Будзиске тракторы польских фермеров должны перекрыть на неделю. Координатор протестов Кароль Печинский заявляет, что зерно из Украины попадает в Польшу через Литву благодаря изменению документов.

Напомним, Польша нарушает договоренности ЕС и Украины о беспошлинной торговле. Еврокомиссия сообщила, что украинская продукция не несет никакой угрозы европейским рынкам, однако польские фермеры решили иначе. Также в ходе протестов они начали прибегать к вандализму, вроде рассыпания украинского зерна и резки шин украинских грузовиков.