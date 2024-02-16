Польские фермеры заблокировали все пункты пропуска, через которые могли двигаться грузовики

Протест польских фермеров достиг нового уровня. Они полностью заблокировали границу для украинских грузовиков.

Полная блокада для грузовиков из Украины

Польские фермеры заблокировали уже шестой пункт пропуска на границе с Украиной. Речь идет о "Корчева – Краковец" – последний, который могли пересекать грузовики.

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Блокировать Корчову польские фермеры предварительно хотят до 8 марта. Также известно, что на КПП "Корчева – Краковец" образовалась самая большая очередь из грузовиков – сейчас там более 1730 машин. Именно сюда ехали все украинские водители, надеясь обойти заблокированные пункты пропуска.

Украинские пограничники сообщили о том, что движение может быть затруднено как в сторону Польши, так и в сторону Украины.

Попытки завершить блокирование границы

Движение легкового транспорта и пассажирских автобусов польские фермеры не блокируют.

Премьер-министр Украины Денис Шмагаль провел переговоры с польским коллегой Дональдом Туском. Они обсудили возможные пути решения проблемы, чтобы блокирование границы закончились.

Украина готова пойти навстречу партнерам и ограничить импорт своей продукции, однако для протестующих этого мало. Несмотря на позицию Еврокомиссии они считают, что беспошлинный завоз продуктов из Украины вредит европейскому рынку.

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