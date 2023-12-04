Протесты на границе: власти Польши хотят усилить контроль украинских грузовиков

Польское правительство рассматривает возможность пойти на требования местных перевозчиков.

Решение польских властей в пользу протестующих

Представители польского правительства провели переговоры с протестующими, заблокировавшими движение украинских грузовиков. После нее чиновники Министерства инфраструктуры Польши сообщили, что намерены усилить контроль украинских грузовиков, как этого и требовали на акции, которая началась еще 6 ноября.

Интересно Почему некоторые компании не уходят с российского рынка, а другие продают бизнес по дешевке

Местный министр инфраструктуры Алвин Гаядур сообщил, что "придерживается слова" и направил в регион дополнительные силы, однако на разрешение ситуации это никак не повлияло. Он также добавил, что местные члены правительства собираются идти в европейские институты, чтобы поработать над устранением недобросовестной конкуренции на рынке перевозчиков.

Также на саммите Транспортного совета ЕС должна быть поднята тема последствий, вызванных отменой обязанности украинских водителей иметь разрешения для въезда в ЕС,

– добавил Гаядур.

Почему польские перевозчики заблокировали границу

6 ноября представители одной из польских ассоциаций перевозчиков заблокировали пункты пропуска на границе с Украиной и не пропускали украинские грузовики. Они выдвинули ряд требований, среди которых возврат разрешений для украинских грузовиков, отдельная очередь для авто с ЕС и для пустых грузовиков, доступ к украинской системе "Путь" и т.д.

Все эти требования идут вопреки договору о "транспортном безвизе", который Украина подписала с Евросоюзом. В Брюсселе также неоднократно отмечали неправомерность действий польских перевозчиков, но на ситуацию это не повлияло. Те продолжили блокировать границу, в результате чего убытки украинского бизнеса выросли до миллиардов гривен. Кроме того, долгое ожидание в очереди стало роковым для нескольких украинских водителей.