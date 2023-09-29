Польша не собирается отменять эмбарго на зерно и требует от Украины отозвать иск в ВТО

Эпопея с зерновыми ограничениями в отношении украинского зерна продолжается. Польша не собирается уступать и выдвинула свои требования к Украине.

Агрессивная позиция Польши

Как заявил представитель правительства Польши Петр Мюллер, предложение Украины по урегулированию импорта зерна является "неприемлемым". Упразднять эмбарго поляки не собираются, по крайней мере в ближайшее время.

К теме "Проблем больше, эмбарго – это лишь очередной удар": что говорят аграрии о позиции Польши

Сосед может изменить свою позицию только в том случае, когда сделает вывод, что украинская агропродукция не окажет негативного влияния на его рынок.

Что вряд ли произойдет в ближайшем будущем,

– заявил Мюллер.

Также должностное лицо ожидает, что Украина отменит свой иск в ВТО, ведь "это будет хорошим жестом и покажет, что мы можем быть партнерами".

"Фактически Украина хочет, чтобы эти товары можно было ввозить в лицензионном порядке, но без установления четких ограничений. Это может снова дестабилизировать наш рынок", – считает Мюллер.

Заместитель министра экономики Тарас Качка сообщил, что отзыв будет только тогда, когда Польша, Венгрия и Словакия дадут гарантии, что в будущем не будут вводить никаких односторонних ограничений.

Напомним, 15 сентября ЕС отменил все ограничения на импорт украинского зерна. Польша, Венгрия и Словакия решили пойти против Евросоюза и ввели односторонние ограничения. Для урегулирования ситуации Украина обратилась с иском в ВТО, ведь наладить прямой диалог с этими странами пока не получилось.