15 сентября Европейский Союз упразднил ограничения на ввоз украинского зерна. Таким образом, Европа продемонстрировала непоколебимость позиции помочь Украине реализовать зерно и сохранить конкурентность на иностранных рынках.

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Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Болгария просили ЕС не идти на такой шаг, соответствующее обращение даже поступало в Еврокомиссию. Лидеры Евросоюза четко дали понять – помощь для Украины остается приоритетом номер один, и единство в этом вопросе крайне важно.

Впрочем, Польша, Словакия и Венгрия самовольно ввели односторонние ограничения на импорт украинской агропродукции, Будапешт даже расширил перечень запрещенных на ввоз товаров до 20. Болгарское правительство под давлением протестов фермеров запретило ввоз подсолнечника, и только Румыния пошла на контакт с Киевом и решила совместно искать выход из ситуации.

Как ситуация отразилась на украинских аграриях и каким образом им придется бороться за свое место на глобальном рынке – читайте в материале.

Эмбарго от соседей – очередной удар по отрасли

Как рассказал владелец хозяйства "Урожай" (Львовская область) Владимир Маленчак, с начала полномасштабного вторжения и так было много сложностей с реализацией продукции. Рост цен на производство и планка стоимости при реализации с учетом ее сложности влияют на способность конкурировать с другими игроками.

Нужно понимать, что оставаться конкурентными нам трудно не только из-за войны войны, хотя сейчас это ключевой фактор. Цены на топливо постоянно растут, как и на удобрения и другие товары. Платить работникам нужно больше, ведь они заслуживают достойной оплаты и должны чувствовать себя уверенно на своей земле и в своей стране. С учетом удорожания доставки мы теряем много преимуществ, хотя имеем продукцию, точно не уступающую в качестве никакой другой,

– рассказал он.

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Он также подчеркнул, что государство должно прилагать немедленные и максимальные усилия, чтобы помочь аграриям сбыть продукцию. Уже сейчас есть перенасыщение рынка, которое снижает цену и, соответственно, доходы. Кроме того, далеко не у всех производителей зерна есть мощности для хранения продукции, поэтому существует опасность, что товар просто пропадет, а аграрные предприятия терпят убытки.

Кстати! Партнеры Украины пытаются хотя бы частично помочь аграриям в решении проблем. Так, Канада передала специальные рукава для хранения продукции прямо в поле, также есть грантовые программы на приобретение и обслуживание техники, строительство камер хранения и прочего.

"Сейчас речь не идет о доходах, большинство аграриев работают в очень узкой системе координат: удержать бизнес, заплатить налоги, помочь армии и обеспечить последующий посев и работу техники. Разговоры о развитии звучат красиво, но преждевременны: если часть аграриев не реализует продукцию и она пропадет, то у предпринимателей просто не будет как дальше работать. Кроме того, идет война, и все понимают приоритеты страны", – рассказал Владимир Маленчак.

Проблемы сбыта – вершина айсберга

Если говорить о конкуренции на глобальном рынке, то украинским аграриям приходится искать пути предлагать лучшие условия при неравных стартовых позициях. В Европе и многих других странах аграрный сектор имеет множество дотаций и других преференций, позволяющих не просто увеличивать доходы, но и активно инвестировать в эффективность и сокращение расходов на производство.

Мы не можем автоматизировать процессы и удешевлять производство по двум причинам: на это нет средств, а люди не могут потерять работу. Условно, приобретение трактора с дистанционным управлением заберет работу сразу у нескольких человек. Возможно, мы получим выгоду в эффективности в будущем, но люди окажутся без работы прямо сейчас, а заниматься их переобучением и трудоустройством на месте никто не будет. Решать проблему созданием других сейчас не лучшее время,

– считает предприниматель.

Кроме того, отсутствует диалог между властью и представителями сектора, что приводит к разрыву в понимании потребностей отрасли и реального положения вещей в хозяйствах.

Кстати! По данным Минагрополитики, в 2022/2023 маркетинговом году (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) Украина экспортировала 48,99 миллиона тонн зерновых, что несколько выше предыдущего показателя.

"Да, нам удается хорошо работать и иногда даже улучшать результаты. Сухая статистика это подтверждает. Но никто не учитывает, какими усилиями удается достигать этих показателей, есть ли у нас условия для того, чтобы в следующем году приблизиться к этому результату. Нам нужен диалог, потому что когда падение произойдет, бороться с его причинами уже не будет смысла. Надо действовать сообща", – считает Владимир Маленчак.

Продавать товар, а не сырье

Министерство экономики считает переработку одним из наиболее критических направлений развития. Аграрии соглашаются – попытки продать зерно дешевле скоро себя исчерпают, а сбыт товаров с высокой добавленной стоимостью изменит правила игры.

Очевидно, что высокая добавленная стоимость – это то, к чему стремится бизнес по всему миру. Гранты на софинансирование предприятий, которые будут производить товар, это правильная инициатива, что позволит увеличить прибыль и возможность инвестировать в развитие хозяйств. Но опять же необходим комплексный подход и диалог, чтобы мы, предприниматели, имели четкое понимание алгоритма дальнейших шагов и возможной выгоды,

– объяснил аграрий.

Как это работает:​ В Минэкономики привели пример с пшеницей. Продажа сырья дает добавленную стоимость на уровне 90 долларов за тонну. Если производить и продавать муку, то показатель вырастет до 220 долларов за тонну, а производство клейковины даст добавленную стоимость на уровне 550 долларов за тонну. Соответственно, значительно меньшие размеры экспорта обеспечат ту же прибыль и позволят быть более конкурентными на глобальном рынке.

Спрос, переработка, санкции: реальность экспорта

По словам директора "Югрейн-Трейд" Игоря Добрускина, спрос на украинское зерно есть, и сейчас его удается покрывать. Железнодорожные пути в ЕС и суда, которым удается проходить по Черному морю, позволяют экспортировать товар во многие страны.

В этом году несколько снизилось качество зерна, но это вполне логично: стоимость удобрений и других товаров существенно выросла, идет война, соответственно, украинским аграриям приходилось экономить. Впрочем, реализация товара продолжается, и пока ощутимых проблем нет,

– рассказал он.

Что касается переработки, то в Украине существует профицит производства муки, а Турция стала лидером этого направления и занимает позиции.

"Турция покупает наше зерно, делает муку и продает. Раньше это делала Россия, но санкции делают свое дело, поэтому Турция сейчас самый сильный игрок в этой плоскости", – считает трейдер.

Что касается дальнейших перспектив, то ситуация неоднозначна. Аграрии действительно нуждаются в поддержке, но средства на нее взять неоткуда, тем более что идет война.

Важно! Агентство США по международному развитию (USAID) предлагает украинским аграриям множество грантов и кредитов. Узнать больше об инициативах и как стать их участником можно по ссылке.

Проблема номер один – это российские оккупанты. Поддержка аграриев критически важна для этого сектора экономики, но будем откровенны – у нас бюджет сейчас направлен на удержание позиций, а не на рост. Диалог с партнерами – одна из опций, но у них также есть аграрный бизнес, и ставить нас в приоритет перед собственными бизнесменами вряд ли кто-то будет.

– сказал Игорь Добрускин.

Кроме того, ситуацию усложняет то, что не все страны соблюдают санкции. Африка и Азия – это огромные рынки, куда россияне сбывают свое зерно. Некоторые страны, такие как Египет, либо обрушивают цену товара россиян, либо выбирают европейский, но это пока не стало распространенной практикой. Следовательно, украинским аграриям нужно будет искать пути, которые позволят сохранить позиции и продолжать держать экономику на ходу в условиях войны.