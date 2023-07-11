Новая эра: какой российский миллиардер потерял свои активы в Польше

Польша сделала еще один шаг к предотвращению влияния россиян на свою экономику. Именно ради этого местные власти приняли решение о временном управлении имуществом российского олигарха Вячеслава Кантора.

Речь идет об активах олигарха в компании Grupa Azoty. Соответствующее заявление сделал глава Министерства развития и технологий Польши Вальдемар Буда.

Интересно Серьезные угрозы для выборов в США: при чем здесь массовые увольнения в Meta

Польша забрала активы российского олигарха

Grupa Azoty – это один из крупнейших химических холдингов в Европе, специализирующийся на создании конструкционных пластиков, азотных и сложных удобрений. После введения временного управления долей российского бизнесмена, правительство Польши планирует найти покупателя для этих активов. Речь идет почти о 20% акций компании.

Мы устраняем присутствие россиян в польской экономике. То ли путем независимости от российских энергоресурсов, то ли из-за ограничения российского влияния и капитала

– подчеркнул Буда.

Чиновник также подчеркнул, что Польша стремится сделать все, чтобы этот россиянин больше не был связан с производством, которое имеет стратегическое значение в секторе удобрений и химической промышленности для страны и региона.

Смелость – признак успешных людей, которые не гонятся за трендами, а создают их. Вместе с Škoda Kamiq вы почувствуете это в полной мере! Благодаря эмоциональному дизайну компактный кроссовер выделяется из общего потока машин, а комфортный интерьер и продуманные функции сделают передвижение по городским джунглям приятной забавой, даже в понедельник или в час пик.

Польский чиновник вспомнил, как в 2012 году Вячеслав Кантор стремился вообще получить полный контроль над Grupa Azoty. Однако польские власти заблокировали заключение этого соглашения, назвав этот план "враждебным захватом". Пока его доля в компании заморожена.

Высший антикоррупционный суд Украины принял решение о национализации важных активов, принадлежавших россиянам. Их суммарную стоимость оценивается в миллиарды.

В марте 2022 года против Кантора ввели санкции ЕС и Великобритания. Согласно данным американского Forbes, капитал Вячеслава Кантора составляет 11,3 миллиарда долларов. На сегодняшний день российский олигарх занимает 151 место в общем рейтинге самых состоятельных людей мира.