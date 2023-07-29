Несмотря на возражения ЕС: Польша продолжит запрет на ввоз украинского зерна

Страны Восточной Европы просили Еврокомиссию запретить ввоз украинского зерна. Лидеры ЕС отказались от этого шага, но некоторые страны это не остановило.

Польша, Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария выступают против ввоза украинского зерна. Они уверяют, что это вредит местным аграриям, и для из защиты запрет на импорт украинской пшеницы нужно продлить.

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Польша пойдет наперекор позиции ЕС

Польский министр сельского хозяйства Роберт Телуш заявил Сейму, что ввозить украинское зерно в Польшу никто не будет. Даже после 15 сентября местные власти собираются запрещать ввоз украинского зерна.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий и вице-премьер-министр Польши Ярослав Качинский четко заявили: после 15 сентября украинское зерно не въедет в Польшу. Мы будем оберегать польское сельское хозяйство,

– заявил чиновник.

Лидеры ЕС ясно заявили , что запрещать импорт украинского зерна нельзя. Они призвали соблюдать единство в Европе и искать другие пути решения проблемы.

Соседи Украины заявляют, что запретить ввоз украинского зерна нужно как минимум до конца года. В то же время страны Балтии попросили ЕС продумать маршруты вывоза зерна из Украины через их территорию.

После выхода окупантов из зерновой сделки экспорт зерна для Украины сильно усложнился, и многие страны пытаются найти выход из непростой ситуации и помочь Украине зарабатывать на глобальном рынке.