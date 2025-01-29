Был большой контракт в Украине: польскую компанию обвинили в сотрудничестве с Россией

Польский производитель оборудования для термической обработки потерял контракт в Украине после обвинений в сотрудничестве с российским военно-промышленным комплексом. В частности, компанию заподозрили в поставках промышленных печей в страну-агрессора.

В чем обвинили Seco/Warwick

Об этом сообщил журналист RMF FM Кшиштоф Засада, информирует 24 Канал. Речь идет о поставках промышленных печей для предприятий авиационной, машиностроительной и инструментальной отраслей, которые занимаются термической обработкой металлов.

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Такое оборудование имеет двойное назначение, что делает его критически важным для производства военной техники.

Заметьте. По данным расследователей, Seco/Warwick входит в список западноевропейских компаний, которые поставляли продукцию в Россию.

Что говорят в компании

Seco/Warwick отрицает обвинения и заявляет, что поставки печей в Россию осуществлялись до начала полномасштабной войны. Кроме того, вице-президент компании по маркетингу Катажина Савка намекнула на возможный саботаж.

"Время публикации подобных материалов не является случайным, ведь у Seco/Warwick был большой контракт в Украине", – отметила Катажина Савка.

Она подтвердила, что компания потеряла этот контракт после того, как украинский партнер получил сообщение от соответствующего министерства об обнародованных фактах. По ее словам, это еще один пример того, как международные компании сталкиваются с последствиями сотрудничества с Россией даже в прошлом.