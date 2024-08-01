Павербанки не станут дешевле: пошлина на них сохраняется

С 27 июля в Украине заработал закон, согласно которому зарядные станции, генераторы и солнечные панели можно ввозить без налогов и сборов. Однако, это не распространяется на импорт павербанков.

Павербанки не будут дешевле

Таможенная служба заявила, что портативные зарядные устройства имеют технические характеристики, которые отличаются от аккумуляторных батарей.

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Павербанки и небольшие зарядные станции не подпадают под действие нового закона о таможне, поэтому их стоимость не снизится.

Электрический аккумулятор – это химический источник электрического тока многократного действия, особенность которого заключается в обратности внутренних химических процессов, что обеспечивает его многократное циклическое использование (через заряд-разряд) для накопления электрической энергии и автономного электропитания различных электротехнических устройств и систем,

– объясняют в таможенной службе.

Согласно требованиям УКТВЭД, электрические аккумуляторы классифицируются в пределах товарной позиции 8507.

Как классифицируют электрические аккумуляторы

Термин "электрические аккумуляторы" охватывает электрические аккумуляторы с дополнительными компонентами, способствующие выполнению функции хранения и поставки энергии или защищают их от повреждения, такими как электрические соединители, терморегуляторы (например, терморезисторы) и устройства защиты.

Таможенная служба отметила, что аккумуляторы, состоящие из одной или более последовательно соединенных электрохимических ячеек и электрической схемы для соединения ячеек, часто называемые "аккумуляторными батареями", классифицируются в этой товарной позиции независимо от наличия вспомогательных компонентов, способствующих функции хранения и поставки энергии или защищают их от повреждения.

Это касается даже тех аккумуляторов, которые предназначены для использования с определенными устройствами.