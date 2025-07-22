44 миллиарда долларов за Лабубу: Pop Mart бьет рекорды
Китайская компания Pop Mart International Group, которая выпускает коллекционные игрушки, в июле 2025 года установила рыночный рекорд. Ее капитализация достигла 44,2 миллиарда долларов, что больше, чем у таких гигантов, как Hasbro, Mattel и Sanrio вместе взятых.
Что сделало Pop Mart дороже Mattel и Hasbro?
Как сообщает CompaniesMarketCap, скачок связан прежде всего с вирусной популярностью Лабубу (Labubu), ставшей любимой фигуркой не только детей, но и взрослых, информирует 24 Канал.
Смотрите также Стоимостью до 1000 долларов: почему игрушки Лабубу стали популярными именно сейчас
Pop Mart за короткое время опередил своих давних конкурентов:
- Hasbro, который владеет брендами My Little Pony и Transformers;
- Mattel, создавший легендарную Barbie;
- Sanrio, авторов всемирно известной Hello Kitty.
Заметьте. Капитализация Pop Mart выросла не на проценты, а в разы. По словам экспертов, такого динамичного прорыва индустрия игрушек не видела десятилетиями.
Это уникальный случай, когда локальный герой с нестандартным дизайном стал глобальной сенсацией. Мы наблюдаем культурный феномен нового поколения потребителей,
– отметил аналитик Джошуа Смит.
Как выросли продажи Лабубу?
Спрос на Лабубу бьет все исторические рекорды. По данным аналитической компании M Science, только в июне 2025 года продажи игрушки в США выросли на 5000% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Феномен Лабубу объясняется несколькими факторами:
- оригинальный, легко узнаваемый дизайн;
- хорошо продуманная маркетинговая стратегия;
- эффект "слепой коробки", когда покупатель не знает, какая именно игрушка попадется;
- стремительное распространение среди инфлюенсеров.
Эти фигурки теперь не просто игрушки, а часть молодежной эстетики – аксессуары к образам, коллекционные предметы, а иногда даже инвестиции.
Почему Лабубу стали хитом?
В отличие от классических кукол или машинок, Лабубу больше привлекает взрослую аудиторию. Коллекционеры, звезды, блогеры, стилисты – именно они сделали Pop Mart глобальным брендом.
Самые редкие фигурки перепродаются на онлайн-аукционах втридорога. На рынках Азии и США цена на ограниченные выпуски растет на 300 – 500% от первоначальной стоимости.
Сейчас Pop Mart активно открывает флагманские магазины в мировых столицах – от Токио до Парижа. Очереди за новыми выпусками порой тянутся на несколько кварталов.
Какова роль партнерства с Coca-Cola и One Piece?
Еще один фактор роста – удачно подобранные брендовые коллаборации. В 2024-2025 годах Pop Mart объединился с такими гигантами:
- Coca-Cola, запустив ограниченную серию красно-белых Лабубу;
- One Piece, интегрировав стилистику аниме в новую линейку игрушек.
Партнерства не только расширили аудиторию, но и закрепили Лабубу как культурное явление, живущее на грани между игрушкой, фэшн-атрибутом и искусством.
Что ждет Pop Mart и Лабубу в 2026 году?
Аналитики прогнозируют, что 2026 год станет еще более успешным для Pop Mart. Ожидается:
- выход на новые рынки в Европе;
- запуск NFT-коллекций с привязкой к физическим фигуркам;
- коллаборации с модными брендами и гейм-индустрией.
Если компания удержит темп и сможет грамотно реагировать на вызовы, такие как борьбу с подделками и регуляторное давление из-за "слепых коробок", ее капитализация может превысить 60 миллиардов долларов до конца 2026 года.