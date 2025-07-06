Какие бренды авто лидируют

Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка, передает 24 Канал. Несмотря на спад, Volkswagen удерживает лидерство среди брендов - он почти вдвое опережает ближайшего конкурента.

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В первой десятке также оказались BMW, Renault, ВАЗ, Skoda, Audi, Toyota, Ford, Mercedes-Benz и Hyundai.

Заметьте. Самой популярной моделью с пробегом снова стал Volkswagen Passat – особенно дизельные версии. Немного позади – Skoda Octavia. Третье место – за городским Volkswagen Golf.

Также в рейтинг вошли бюджетные Daewoo Lanos і Renault Megane, а также BMW 5-й и 3-й серии, Ford Focus, Audi A6 и A4.

Средний возраст авто, которые покупают на внутреннем рынке, остался почти неизменным – 15,7 года.