Які бренди авто лідирують

Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку, передає 24 Канал. Попри спад, Volkswagen утримує лідерство серед брендів — він майже вдвічі випереджає найближчого конкурента.

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У першій десятці також опинилися BMW, Renault, ВАЗ, Skoda, Audi, Toyota, Ford, Mercedes-Benz та Hyundai.

Зауважте. Найпопулярнішою моделлю з пробігом знову став Volkswagen Passat – особливо дизельні версії. Трохи позаду – Skoda Octavia. Третє місце – за міським Volkswagen Golf.

Також до рейтингу увійшли бюджетні Daewoo Lanos і Renault Megane, а також BMW 5-ї та 3-ї серії, Ford Focus, Audi A6 та A4.

Середній вік авто, які купують на внутрішньому ринку, залишився майже незмінним – 15,7 року.