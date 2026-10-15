Новые правила бронирования чекают с 18 октября: кого это касается

С 18 октября 2026 года для части агропредприятий изменятся критерии получения статуса "критически важного". Новые правила должны расширить возможности для отдельных предприятий.

Какие критерии бронирования работников изменятся с 18 октября

Ранее одним из ключевых показателей для агропредприятий была площадь сельскохозяйственных угодий. Теперь предусмотрены альтернативные варианты соответствия критериям, благодаря которым часть мелких производителей также сможет претендовать на статус критически важных, пишет Agronews.

В частности, будут учитываться следующие показатели:

Площадь сельскохозяйственных угодий: не менее 200 гектаров. Годовой доход: не менее 20 миллионов гривен. Многолетние насаждения: от 50 гектаров для хозяйств, на которые распространяется соответствующий критерий.

Таким образом, предприятиям не обязательно ориентироваться только на площадь земель. Соответствие альтернативным критериям может открыть путь к получению статуса критически важного для части мелких агропроизводителей.

Новые правила касаются предприятий сельского, лесного и рыбного хозяйства, земельного кадастра и отдельных субъектов, деятельность которых связана с агропромышленным комплексом,

– уточняется в сообщении Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Почему документы рекомендуется подавать заранее

Расширение критериев может увеличить количество предприятий, которые будут обращаться за получением или подтверждением критического статуса. В связи с этим органы, рассматривающие заявки, могут получить больше документов.

Предприятиям, у которых срок действия статуса подходит к концу, рекомендуют не откладывать процедуру на последние дни. Перед подачей документов агропредприятиям следует:

проверить, соответствуют ли они одному из предусмотренных критериев;

подготовить документы, подтверждающие площадь земель, доход или наличие многолетних насаждений;

выяснить, когда истекает срок действия статуса критически важного предприятия;

заблаговременно начать процедуру получения или подтверждения статуса.

Сократят ли лимиты на бронирование работников

Министерство экономики подготовило изменения в постановление №76, регулирующее "бронирование работников на время военного положения ". Проект был разослан центральным органам исполнительной власти еще 8 октября, однако впоследствии документ был обновлен на 90%.

Первоначальная версия документа предусматривала пересмотр квот на бронирование для критически важных предприятий:

В частности, предлагалось отменить 100%-ную квоту для части компаний топливно-энергетического сектора и других предприятий, обеспечивающих работу энергетической и газотранспортной систем. Также речь шла об уменьшении общей доли забронированных военнообязанных работников со 100% до 85%, а для предприятий ЖКХ – с 75% до 60%. Критически важные компании должны были самостоятельно рассчитывать квоту на бронирование.

В то же время часть положений оставалась неопределенной, в частности в отношении пересмотра критериев критичности предприятий.