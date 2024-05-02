Новый налогоплательщик: сервис PornHub легализовался в Украине

Компания, которой принадлежит один из самых популярных сервисов видео для взрослых PornHub, зарегистрировалась плательщиком НДС, как поставщик электронных услуг в Украине.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Не только OnlyFans

Нардеп отметил положительную динамику. По его словам, крупные международные цифровые компании находят украинский рынок экономически привлекательным, честная конкуренция на рынке цифровых услуг растет, а также ответственный бизнес работает на укрепление украинской экономики.

Спасибо PornHub за уважение наших налоговых законов! Теперь можно следить за добросовестной уплатой налогов не только OnlyFans. Последняя, кстати, пополнила бюджет на $0,7 млн за I квартал,

– написал он.

Гетманцев добавил, что сейчас продолжается компания декларирования лицами-нерезидентами, которые осуществляют операции по поставке электронных услуг физическим лицам. На сегодня 78 из 105 плательщиков задекларировали свои налоговые обязательства на сумму 2,4 миллиардов гривен (25,5 миллиона евро и $32,6 миллиона).

Ранее PornHub получал штрав в Украине

В декабре 2023 года Даниил Гетманцев сообщил о том, что сервис контента "для взрослых" PornHub заплатит штраф в более чем 5 тысяч долларов. Причина – в нарушении налогового законодательства. По его словам, компания безответственно отнеслась к налогообложению.

Компания, которая оперирует сайтом PornHub, уклоняется от регистрации, в связи с чем к ней был применен штраф в размере 5 543 доллара и соответствующее НУР направлено компании и в Агентство дохода Канады,

– сообщал тогда нардеп.

Гетманцев добавил, что все средства с "налога на Google" финансируют украинскую армию. Украина занимает 14 место в мире по просмотру роликов, размещенных на платформе, поэтому сознательное налогообложения от этой компании – это не только об ответственности перед законами, но и перед украинской армией.