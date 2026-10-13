Как зарегистрировать ФЛП для интернет-магазина и выбрать систему налогообложения

Зарегистрировать физическое лицо – предпринимателя в Украине можно онлайн через портал "Дія". Для этого необходимо авторизоваться, заполнить заявление и подписать его электронной подписью. Услуга бесплатна, а подача заявления занимает примерно 10 минут. Во время регистрации можно одновременно выбрать систему налогообложения.

Перед подачей заявления стоит определиться с направлением деятельности. Для розничной торговли через интернет или почтовых заказов предусмотрен КВЭД 47.91. Если предприниматель планирует также производить товары, оказывать услуги или осуществлять другие виды деятельности, в реестр необходимо добавить соответствующие КВЭДы. Важно, чтобы они соответствовали реальной деятельности бизнеса.

Важно! Следующий шаг – выбор системы налогообложения. Для небольшого интернет-магазина, продающего товары конечным потребителям, одним из вариантов может быть упрощенная система. В частности, ФЛП второй группы может заниматься розничной торговлей через интернет при условии соблюдения требований Налогового кодекса.

Третья группа может быть более удобной для бизнеса, который планирует расширяться, работать с различными категориями клиентов или имеет иную структуру доходов. Выбор зависит от ожидаемого оборота, типа покупателей, количества сотрудников и других условий. Перед регистрацией стоит проверить актуальные лимиты дохода и ставки налогов для соответствующей группы.

После регистрации необходимо проверить, внесен ли предприниматель в реестр плательщиков единого налога, если он выбрал упрощенную систему. Для ФЛП первой и второй групп переход на упрощенную систему, как правило, происходит с первого числа следующего месяца, тогда как для третьей группы действует иной порядок регистрации.

Обратите внимание! Также для приема платежей от покупателей целесообразно открыть отдельный расчетный счет ФЛП. Это поможет отделить средства бизнеса от личных финансов и упростит учет поступлений.

РРО, чеки и оплата: что нужно учесть перед первыми продажами

Одно из важных требований для интернет-магазина – правильно организовать расчеты с покупателями. Сам факт продажи через сайт, маркетплейс или социальные сети не освобождает предпринимателя от правил проведения расчетных операций.

ФЛП второй и третьей групп, а также предприниматели, работающие по общей системе, как правило, должны использовать регистратор расчетных операций или его программный аналог – ПРРО, если принимают оплату наличными, банковскими картами или через платежные сервисы. Программный РРО можно использовать на смартфоне, планшете или компьютере. Для ФЛП первой группы предусмотрено исключение.

Важно! При этом важен именно способ оплаты. Если покупатель перечисляет средства непосредственно на текущий счет предпринимателя по полным банковским реквизитам IBAN, такая операция, согласно разъяснениям налоговой службы, не требует применения РРО/ПРРО. Но если оплата производится картой через платежный сервис или иным способом, считающимся расчетной операцией, фискализация может быть обязательной.

Предпринимателю также необходимо организовать выдачу покупателям фискальных чеков в случаях, предусмотренных законодательством, и хранить документы, подтверждающие происхождение товаров. Если заказ доставляет почтовый оператор, порядок расчета и выдачи чека будет зависеть от того, кто именно принимает оплату и каким способом она осуществляется.

До запуска магазина стоит подготовить понятные условия продажи: описание товаров, цены, способы оплаты и доставки, порядок обмена и возврата. Если предприниматель собирает персональные данные клиентов через сайт, необходимо также надлежащим образом организовать их обработку и защиту.

Обратите внимание! Итак , открытие ФЛП – лишь первый этап запуска интернет-магазина. Чтобы работать без лишних рисков, нужно правильно выбрать КВЭДы и систему налогообложения, открыть счет для предпринимательской деятельности и заранее настроить расчеты и выдачу чеков.

Недавно мы писали, что предприниматели, работающие по упрощенной системе должны не только своевременно уплачивать единый налог, но и правильно указывать его сумму в отчетности. Даже если деньги поступили в бюджет в полном объеме, ошибка в декларации может стать основанием для финансовых санкций.