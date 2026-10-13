Як зареєструвати ФОП для інтернет-магазину та обрати систему оподаткування

Зареєструвати фізичну особу – підприємця в Україні можна онлайн через портал "Дія". Для цього потрібно авторизуватися, заповнити заяву та підписати її електронним підписом. Послуга безоплатна, а подання заяви займає приблизно 10 хвилин. Під час реєстрації можна одночасно обрати систему оподаткування.

Перед поданням заяви варто визначитися з напрямом діяльності. Для роздрібної торгівлі через інтернет або поштові замовлення передбачений КВЕД 47.91. Якщо підприємець планує також виробляти товари, надавати послуги або здійснювати інші види діяльності, до реєстру потрібно додати відповідні КВЕДи. Важливо, щоб вони відповідали реальній діяльності бізнесу.

Важливо! Наступний крок – вибір системи оподаткування. Для невеликого інтернет-магазину, який продає товари кінцевим споживачам, одним із варіантів може бути спрощена система. Зокрема, ФОП другої групи може займатися роздрібною торгівлею через інтернет за умови дотримання вимог Податкового кодексу.

Третя група може бути зручнішою для бізнесу, який планує масштабуватися, працювати з різними категоріями клієнтів або має іншу структуру доходів. Вибір залежить від очікуваного обороту, типу покупців, кількості працівників та інших умов. Перед реєстрацією варто перевірити актуальні ліміти доходу й ставки податків для відповідної групи.

Після реєстрації потрібно перевірити, чи внесено підприємця до реєстру платників єдиного податку, якщо він обрав спрощену систему. Для ФОП першої та другої груп перехід на спрощену систему за загальним правилом відбувається з першого числа наступного місяця, тоді як для третьої групи діє інший порядок реєстрації.

Зверніть увагу! Також для приймання платежів від покупців доцільно відкрити окремий поточний рахунок ФОП. Це допоможе відокремити кошти бізнесу від особистих фінансів і спростить облік надходжень.

РРО, чеки та оплата: що потрібно врахувати перед першими продажами

Одна з важливих вимог для інтернет-магазину – правильно організувати розрахунки з покупцями. Сам факт продажу через сайт, маркетплейс або соціальні мережі не звільняє підприємця від правил проведення розрахункових операцій.

ФОП другої та третьої груп, а також підприємці на загальній системі зазвичай повинні застосовувати реєстратор розрахункових операцій або його програмний аналог – ПРРО, якщо приймають оплату готівкою, банківськими картками чи через платіжні сервіси. Програмний РРО можна використовувати на смартфоні, планшеті або комп'ютері. Для ФОП першої групи передбачено виняток.

Важливо! Водночас важливий саме спосіб оплати. Якщо покупець перераховує кошти безпосередньо на поточний рахунок підприємця за повними банківськими реквізитами IBAN, така операція за роз'ясненнями податкової не потребує застосування РРО/ПРРО. Але якщо оплата проходить карткою через платіжний сервіс або іншим способом, що вважається розрахунковою операцією, фіскалізація може бути обов'язковою.

Підприємцю також потрібно організувати видачу покупцям фіскальних чеків у випадках, передбачених законодавством, і зберігати документи, що підтверджують походження товарів. Якщо замовлення доставляє поштовий оператор, порядок розрахунку та видачі чека залежатиме від того, хто саме приймає оплату і яким способом вона здійснюється.

До запуску магазину варто підготувати зрозумілі умови продажу: опис товарів, ціни, способи оплати й доставки, порядок обміну та повернення. Якщо підприємець збирає персональні дані клієнтів через сайт, потрібно також належно організувати їх обробку та захист.

Зверніть увагу! Отже, відкриття ФОП – лише перший етап запуску інтернет-магазину. Щоб працювати без зайвих ризиків, потрібно правильно обрати КВЕДи й систему оподаткування, відкрити рахунок для підприємницької діяльності та заздалегідь налаштувати розрахунки й видачу чеків.

Нещодавно ми писали, що підприємці на спрощеній системі мають не лише вчасно сплачувати єдиний податок, а й правильно вказувати його суму у звітності. Навіть якщо гроші надійшли до бюджету в повному обсязі, помилка в декларації може стати підставою для фінансових санкцій.