О запуске новой услуги компания сообщила 29 ноября в официальном пресс-релизе. Бизнес 24 передает условия кредитования от почтового оператора.

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Как работает услуга "Посылка в кредит" от "Новой почты"

Если клиент "Новой почты" заказывает товар стоимостью более 1 тысячи гривен с наложенным платежом, то при получении посылки может разделить уплату приобретенного частями, сроком на 12 месяцев. При этом, посылку в кредит может оформить только заказчик товара и только в отделении "Новой почты".

Максимальный размер кредита рассчитывается индивидуально для каждого клиента, а узнать собственный кредитный лимит можно в приложении почтового оператора или непосредственно в отделении. За пользование кредитом клиент будет ежемесячно платить комиссию 2% от общей суммы и годовую ставку 0,00001%, то есть совокупная процентная ставка превысит 24% годовых.

Например, вы заказали мультиварку стоимостью 3 000 гривен с наложенным платежом в отделение и хотите взять посылку в кредит. Общая сумма кредита составит 3 135 гривен: стоимость товара 3000 гривен + стоимость доставки 55 гривен (по городу + коробка) + комиссия за денежный перевод 80 гривен (2% + 20 гривен). Ежемесячный процент будет 62,7 гривны (2% от суммы кредита), поэтому ежемесячный платеж – 324 гривны. Общая переплата за 12 месяцев составит 752,4 гривны,

– объяснили в компании.

К слову, чтобы воспользоваться услугой, необходимо быть клиентом "Новой почты" по меньшей мере последние шесть месяцев и иметь положительную кредитную историю. В отделении кассира необходимо уведомить, что вы хотите воспользоваться услугой, после чего ваши документы проверят и примут решение о предоставлении или непредоставлении кредита.

Добавим, что оплачивать кредит нужно равными частями в любом финансовом учреждении или в отделении "Новой почты". При этом, также существует возможность погасить кредит досрочно.

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