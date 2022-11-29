Про запуск нової послуги компанія повідомила 29 листопада в офіційному пресрелізі. Бізнес 24 передає умови кредитування від поштового оператора.

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Як працює послуга "Посилка в кредит" від "Нової пошти"

Якщо клієнт "Нової пошти" замовляє товар вартістю понад 1 тисяча гривень із післяплатою, то при отриманні посилки має змогу розділити сплату придбаного частинами, терміном на 12 місяців. При цьому, посилку в кредит може оформити тільки замовник товару і тільки у відділенні "Нової пошти".

Максимальний розмір кредиту розраховується індивідуально для кожного клієнта, а дізнатися власний кредитний ліміт можна у застосунку поштового оператора або безпосередньо у відділенні. За користування кредитом клієнт щомісяця сплачуватиме комісію 2% від загальної суми та річну ставку 0,00001%, тобто сукупна процентна ставка перевищить 24% річних.

Наприклад, ви замовили мультиварку вартістю 3 000 гривень із післяплатою у відділення і хочете взяти посилку в кредит. Загальна сума кредиту становитиме 3 135 гривень: вартість товару 3 000 гривень + вартість доставки 55 гривень (по місту + коробка) + комісія за грошовий переказ 80 гривень (2% + 20 гривень). Щомісячний відсоток буде 62,7 гривні (2% від суми кредиту), тому щомісячний платіж – 324 гривні. Загальна переплата за 12 місяців становитиме 752,4 гривні,

– пояснили у компанії.

До слова, щоб скористатися послугою, необхідно бути клієнтом "Нової пошти" щонайменше впродовж останніх шести місяців та мати позитивну кредитну історію. У відділенні касиру необхідно повідомити, що ви хочете скористатися послугою, – після цього ваші документи перевірять та приймуть рішення про надання або ненадання кредиту.

Додамо, що сплачувати кредит потрібно рівними частинами у будь-якій фінансовій установі або відділенні "Нової пошти". При цьому, також існує можливість погасити позику достроково.

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