Существенно изменятся зарплаты: нардеп объяснила, что ждет украинцев после повышения налогов

Закон о повышении налогов вступит в силу уже 1 декабря. В нем есть как положительные нормы, так и несколько противоречивые.

Об этом 24 Каналу рассказала народный депутат от “Голоса” и член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов Галина Васильченко, отметив, что закон о повышении налогов достаточно долго принимали. В частности были нюансы относительно того, когда все заработает.

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Как отметила нардеп, среди положительных норм стоит выделить повышение налога на прибыль банков до 50%, а для финансовых учреждений, которые не являются банками, – до 25%.

Это справедливо. Ведь банки получают сверхприбыли не из-за того, что стали более эффективными или начали выдавать больше кредитов для бизнеса. А из-за того, что они пользуются облигациями внутренних государственных займов, которые идут под гарантиями государства,

– рассказала Васильченко.

Также с 1 декабря военный сбор для наемных работников, которые получают белую зарплату, вырастет с 1,5% до 5%. На практике это будет означать, что у них будет меньше зарплата на 3,5%.

ФОПы первой, второй и четвертой группы с 1 января ежемесячно будут платить военный сбор в объеме 10% от минимальной зарплаты – 800 гривен. ФОПы третьей группы будут платить еще 1%. Если сейчас у них ставка единого налога 5%, то будет 6%.

Кроме того, с 1 января бизнес, в частности и ФОПы, будут обязаны отчитываться каждый месяц. Сейчас они могут это делать раз в квартал. По этому пункту было много дискуссий, ведь это будет дополнительная нагрузка. Предприниматели будут вынуждены тратить больше средств на бухгалтеров и т.п.

Есть вопросы по повышению военного сбора

Эксперты, бизнес-ассоциации, общественные организации, народные депутаты предлагали альтернативные подходы вместо изменения военного сбора. Была идея поднять НДС на 2-3% вместо военного сбора. В таком случае дополнительное налоговое бремя легло бы на всех украинцев. А сейчас – только на часть.

Все сознательные, что нужны средства на оборону. Бизнес отстаивал позицию поднятия именно НДС. Почему так? По данным Минфина, примерно половина экономики находится в тени. Когда повышают только военный сбор, то это касается только белого сектора – тех, кто и так платит налоги. Если бы повысили НДС на 2-3 пункта, то это равномерно легло бы дополнительным бременем на все украинское общество. Включая ту половину, которая находится в тени,

– объяснила нардеп.

Добавим, что изменения налогов в Украине будут временными. Они будут действовать во время военного положения.