Россияне все реже задумываются о собственном деле

В сентябре 2026 года уже 40% россиян заявили, что не рассматривают возможность открыть собственное дело, хотя годом ранее таких было 34%. В опросе приняли участие 3 000 экономически активных граждан из 569 населенных пунктов России, пишет The Moscow Times.

Несмотря на растущее нежелание заниматься предпринимательством, собственное дело все еще хотела бы открыть примерно половина опрошенных – 51%. Еще 9% не определились с ответом. Среди направлений, которые россияне рассматривают для старта бизнеса, самыми популярными оказались:

информационные технологии – 6%;

торговля – 5%;

производство, строительство, сфера красоты и развлечений – по 4%;

образование – 3%.

Налоги и расходы усиливают давление на бизнес

Исполнительный директор ассоциации малого и среднего бизнеса "Опора России" Андрей Шубин связывает снижение интереса к предпринимательству с увеличением расходов, налоговой нагрузки и экономической неопределенностью.

Директор по суверенным и региональным рейтингам агентства "Эксперт РА" Татьяна Тирских отмечает, что в условиях нестабильных доходов, дорогого финансирования и неуверенности в спросе работа по найму кажется людям более надежным вариантом. По ее мнению, осторожное отношение к открытию собственного дела может сохраняться еще один-два года.

Так, интерес к открытию бизнеса падает на фоне усиления налоговой нагрузки. С 1 января 2026 года " российские власти повысили ставку НДС с 20% до 22% " изменила правила налогообложения малого бизнеса. В результате реформы часть предпринимателей лишилась возможности пользоваться упрощенной системой налогообложения.

Ранее, в 2025 году, налог на прибыль повысили до 25%, а также ввели дифференцированную шкалу налога на доходы физических лиц.

Эти решения власти объясняли необходимостью увеличить бюджетные поступления. В то же время налоговые изменения происходят в условиях роста дефицита федерального бюджета России на фоне войны против Украины, что усиливает неопределенность для предпринимателей.