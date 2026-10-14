Росіяни дедалі рідше замислюються про власну справу

У вересні 2026 року вже 40% росіян заявили, що не розглядають можливість відкрити власну справу, хоча роком раніше таких було 34%. В опитуванні взяли участь 3 000 економічно активних громадян із 569 населених пунктів Росії, пише The Moscow Times.

Попри зростання небажання займатися підприємництвом, власну справу все ще хотіла б відкрити приблизно половина опитаних – 51%. Ще 9% не визначилися з відповіддю. Серед напрямів, які росіяни розглядають для старту бізнесу, найпопулярнішими виявилися:

інформаційні технології – 6%;

торгівля – 5%;

виробництво, будівництво, сфера краси та розваг – по 4%;

освіта – 3%.

Податки та витрати посилюють тиск на бізнес

Виконавчий директор асоціації малого та середнього бізнесу "Опора Росії" Андрій Шубін пов’язує зниження інтересу до підприємництва зі збільшенням витрат, податкового навантаження та економічною невизначеністю.

Директорка із суверенних та регіональних рейтингів агентства "Експерт РА" Тетяна Тирських зазначає, що за нестабільних доходів, дорогого фінансування та невпевненості в попиті робота за наймом здається людям надійнішим варіантом. На її думку, обережне ставлення до відкриття власної справи може зберігатися ще один-два роки.

Так, інтерес до відкриття бізнесу падає на тлі посилення податкового навантаження. З 1 січня 2026 року російська влада підвищила ставку ПДВ із 20% до 22% і змінила правила оподаткування малого бізнесу. Через реформу частина підприємців втратила можливість користуватися спрощеною системою оподаткування.

Раніше, у 2025 році, податок на прибуток підвищили до 25%, а також запровадили диференційовану шкалу податку на доходи фізичних осіб.

Ці рішення влада пояснювала потребою збільшити бюджетні надходження. Водночас податкові зміни відбуваються в умовах зростання дефіциту федерального бюджету Росії на тлі війни проти України, що посилює невизначеність для підприємців.



