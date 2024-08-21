Что говорят в МВФ о повышении налогов в Украине
Как заявил глава миссии МВФ Гэвин Грей, предстоящее повышение налогов украинским правительством может положительно повлиять на западные страны относительно их готовности продолжать помощь Киеву.
Нужны ли увеличения налогов
Глава миссии в Украине Гэвин Грей высказал позицию относительно вероятного повышения налогов в Украине во время дискуссии Центра экономической стратегии.
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Известно, что доноры ожидают от Украины больше самостоятельности. В частности, в и финансовом вопросе.
Потребности в государственных расходах останутся значительными в среднесрочной перспективе, и, следовательно, прогресс в принятии налогового пакета повлияет на готовность доноров продолжать поддерживать Украину,
– отметил Грей.
В то же время глава миссии добавляет, что в Украине состоялись здоровые дебаты относительно мер экономической политики.
Мы увидели комментарии, поднятые представителями бизнес-сообщества и гражданского общества, прежде всего по соблюдению налогового законодательства, уклонение от уплаты налогов и уклонение от уплаты налогов,
– говорит Гэвин Грей.
Обратите внимание! По мнению Грея, увеличение налоговых поступлений сейчас является необходимостью.