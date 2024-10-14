Новый вызов: почему компании будут пытаться покрыть военный сбор из своих средств

Военный сбор станет серьезным вызовом для многих компаний. Согласно исследованиям, 53% предприятий планируют попытаться уплатить этот сбор, частично компенсируя его из своих собственных средств.

Как военный сбор повлияет на бизнес

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина заявила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

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Она выразила обеспокоенность относительно дополнительного финансового бремени, который ляжет на добросовестный бизнес из-за военного сбора.

По ее словам, 53% компаний будут пытаться оплатить этот сбор за свой счет, однако 33% предприятий не смогут с этим справиться.

Анна Деревянко Исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Соответственно мы видим, что ситуация достаточно сложная. Мы видим, что на самом деле дополнительные налоги будет платить не бизнес, а люди. Если говорить о других налогах, то они также будут влиять на повышение цен. Поэтому, в конечном счете, будет платить потребитель.

Напомним! 10 октября Верховная Рада Украины приняла законопроект, который предусматривает повышение военного сбора с 1,5% до 5%. Это повышение применяется ко всем зарплатам украинцев, и новый закон начнет действовать после 15 октября. Однако сбор может быть начислен "задним числом" с 1 октября, что означает, что уже в октябре украинцы получат зарплату с вычетом повышенного военного сбора.