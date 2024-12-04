Кто из предпринимателей в этом году не будет платить повышенные налоги

Налоговый комитет Верховной Рады решил не применять повышение налогов для ФЛП в 2024 году задним числом. Изменения в ставки налогов, которые должны были вступить в силу с 1 октября 2024 года, отсрочены до 1 января 2025 года.

Кому налоги не повысят в 2024 году

Такое решение позволит избежать дополнительных трудностей для бизнеса, которые могли бы возникнуть из-за неожиданных изменений в налогообложении, сообщает 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

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В то же время новые налоговые ставки для банковских учреждений останутся без изменений и вступят в силу в соответствии с другим графиком.

Обратите внимание! Это решение должно помочь избежать внезапного роста финансовой нагрузки и предоставит дополнительное время для адаптации к новым налоговым правилам.

Какими будут налоги для ФЛП в 2025 году

17 сентября Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект № 11416-д, который предусматривает повышение налогов.

Для чего повышают налоги Изменения в налогообложении имеют целью обеспечить финансирование Сил обороны Украины, в частности для выплат военным, закупки техники и строительства фортификационных сооружений. Повышение налогов позволит увеличить поступления в государственный бюджет на 58 миллиардов гривен в 2024 году и на 137 миллиардов гривен в 2025 году.

Обновленный законопроект включает ряд налоговых изменений, среди которых:

военный сбор для ФЛП I и II групп – 800 гривен в месяц (10% от минимальной заработной платы);

1% военного сбора с оборота для ФЛП III группы;

25% налога на прибыль для финансовых учреждений;

помесячная отчетность по НДФЛ (для экономического бронирования);

авансовые взносы по налогу на прибыль для автозаправочных станций;

50% налога на прибыль банков в 2024 году.

Обратите внимание! Особенно важным изменением для граждан является увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, что повысит налоговую нагрузку на официальные заработные платы.