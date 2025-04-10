Стало известно, чей склад сгорел во время удара по Киеву: уничтожено 100 тысяч гаджетов
- Российская ракетная атака на Киев в ночь на 6 апреля уничтожила склад Sigma Mobile в Оболонском районе, уничтожив более 100,000 единиц техники.
- Пожар на складе длился более 10 часов; трансляция телеканалов продолжается из резервной студии, сотрудники не пострадали.
После ракетного удара по Киеву в ночь на 6 апреля стало известно, что в результате попадания в Оболонском районе полностью сгорел склад украинского производителя электроники Sigma Mobile.
Масштабы повреждений
Пламя уничтожило главный склад готовой продукции бренда, сообщила пресс-служба компании, информирует 24 Канал.
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По предварительным оценкам, огонь уничтожил более 100 000 единиц техники: мобильные телефоны, планшеты, смартфоны, павербанки и другие устройства под брендом Sigma Mobile. Локализация пожара продолжалась более 10 часов.
Масштабы разрушений склада / Фото пресс-службы Sigma
Справочно. Sigma Mobile – украинский бренд, основан в 2010 году специалистами в сфере IT и телефонии. Известен тем, что с 2014 года его мобильные устройства активно используют военные.
Детали атаки врага
В ночь на 6 апреля Россия нанесла ракетный удар по Киеву баллистическими ракетами. Пострадали три района столицы. В частности, в Оболонском районе в результате атаки погиб мужчина, еще три человека получили ранения.
Также серьезно пострадали здания, где размещались телеканалы Freeдом и "Дом". Трансляция каналов продолжается из резервной студии, сотрудники не пострадали.