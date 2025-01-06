Правительство ограничило выплаты украинцам со сверхвысокими пенсиями: какое их количество

Кабинет Министров Украины принял решение ограничить выплату специальных пенсий, размер которых превышает 23,61 тысячи гривен, что соответствует 10 прожиточным минимумам для лиц, утративших трудоспособность.

Как ограничат выплаты

Соответствующие понижающие коэффициенты будут применены к суммам, которые превышают этот порог. Об этом говорится в постановлении правительства, обнародованном на официальном портале Кабмина, передает 24 Канал.

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Выплаты от 10 до 11 прожиточных минимумов будут снижены с коэффициентом 0,5.

От 11 до 13 прожиточных минимумов – коэффициент 0,4.

От 13 до 17 прожиточных минимумов – коэффициент 0,3.

От 17 до 21 прожиточного минимума – коэффициент 0,2.

Для сумм свыше 21 прожиточного минимума (49,58 тысячи гривен) – коэффициент 0,1, То есть такие выплаты будут снижены в 10 раз.

Исключения из ограничений

Эти ограничения не будут применяться к пенсиям следующих категорий граждан:

Лиц, которые принимали непосредственное участие в антитеррористической операции (АТО) и обеспечении ее проведения.

Защитников, которые находились в районах выполнения мероприятий по обороне Украины во время военной агрессии России.

Членов семей погибших, пропавших без вести или умерших защитников Украины, которые получают пенсии по случаю потери кормильца.

Важно. Решение принято в рамках мероприятий, направленных на оптимизацию государственных расходов в период военного положения.