Толчок для бизнеса: украинские предприниматели получили гранты на 3 миллиарда гривен
Источник:Урядовий портал
Правительственная программа еРабота помогает украинскому бизнесу развиваться несмотря на непростые условия. Наши предприниматели активно используют эту возможность и уже успели привлечь много средств.
Развивать бизнес во время полномасштабной войны – задача далеко не из более простых. Но украинские предприниматели делают все возможное для того, чтобы экономика держалась и росла. Государство также не стоит в стороне и пытается поддержать интересные инициативы.
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Поддержка украинского бизнеса
Как сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережна, украинские предприниматели получили 4600 грантов в поддержку и развитие бизнеса. Общая сумма выданных грантов перевалила за 3 миллиарда гривен.
Также сообщается, что популярностью пользовалась и программа "Собственное дело", при которой можно получить до 250 тысяч гривен на старт или расширение бизнеса. Количество микрогранов уже по отметке в 4 тысячи, а сумма выданных средств – более миллиарда гривен.
Мы ожидаем, что украинцы, получившие эти микрогранты, создадут 11 тысяч рабочих мест,
– сказала Бережна.
Также она отметила, что программа "Собственное дело" действует с июля прошлого года и претерпевала несколько трансформаций, ведь нужно было реагировать на проблемы и потребности предпринимателей.
Замминистра экономики подчеркнула, что главная цель грантовых программ – создание новых рабочих мест. В частности, каждый получатель микрогранта должен создать 1-2 рабочих места в зависимости от предоставленной ему суммы.
Ранее сообщалось, что украинский бизнес только за неделю взял кредитов на полтора миллиарда гривен.