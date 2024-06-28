Почему "Газпром" принял такое решение

Как сообщают российские СМИ, на годовом общем собрании акционеры "Газпрома" решили не выплачивать дивиденды за 2023 год. Более того, эта тема даже не звучала во время обсуждения.

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Такое решение акционеров закономерно, учитывая падение прибыли "Газпрома". За год это значение изменилось так:

в 2022 году выручка "Газпрома" составляла 11,6 триллиона рублей;

в 2023 году – 8,5 триллиона рублей.

В свою очередь, показатель чистого долга компании вырос. В конце 2022 году он составлял – 1,07, а вот в 2023 году уже – 2,96.

Обратите внимание! Согласно нынешней дивидендной политике "Газпрома", совет директоров компании может изменить дивидендные выплаты. Главным условием является долговая нагрузка более 2,5 уровня.

Как изменилась добыча "Газпрома"

В 2023 году добыча газа, которую осуществил "Газпром" составила 355 миллиардов кубометров. Это на 14% меньше чем в 2022 году. В прошлые годы компания имела такие показатели добычи:

в 2022 году – 412 миллиардов кубометров газа;

в 2021 году – 514 миллиардов кубометров

Обратите внимание! Представители компании объясняют снижение показателей отсутствием поставок газа в некоторые страны ЕС.