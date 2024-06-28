Чому "Газпром" прийняв таке рішення

Як повідомляють російські ЗМІ, на річних загальних зборах акціонери "Газпрому" вирішили не виплачувати дивіденди за 2023 рік. Щобільше ця тема навіть не звучала під час обговорення.

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Таке рішення акціонерів закономірне, зважаючи на падіння прибутку "Газпрому". За рік це значення змінилось так:

у 2022 році виручка "Газпрому" складала 11,6 трильйона рублів;

у 2023 році – 8,5 трильйона рублів.

Своєю чергою, показник чистого боргу компанії зріс. У кінці 2022 році він складав – 1,07, а от у 2023 році уже – 2,96.

Зверніть увагу! Відповідно до теперішньої дивідендної політики "Газпрому", рада директорів компанії може змінити дивідендні виплати. Головною умовою є боргове навантаження більш як 2,5 рівень.

Як змінився видобуток "Газпрому"

У 2023 році видобуток газу який здійснив "Газпром" склав 355 мільярдів кубометрів. Це на 14% менше ніж у 2022 році. У минулі роки компанія мала такі показники видобутку:

у 2022 році – 412 мільярдів кубометрів газу;

у 2021 році – 514 мільярдів кубометрів

Зауважте! Представники компанії пояснюють зниження показників відсутністю постачання газу у деякі країни ЄС.