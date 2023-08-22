"ПриватБанк" вернул в суде 24 миллиона гривен: что известно о деле

В Верховном суде Украины "ПриватБанк" добился возврата средств, списанных из-за незаконных решений судов предыдущих инстанций. Больше обо всех деталях – далее в тексте.

Речь идет о возврате суммы в размере более 24 миллионов гривен. В суде также рассматривали кассационную жалобу уже государственного банка по делу, где истцом было лицо, связанное бывшими владельцами кредитора. Средства этого человека привлекли к процедуры bail-in.

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"ПриватБанк" вернул более 24 миллионов гривен

Согласно новому решению суда, Ольгу Постоловскую по ошибке не определили ее как человека, связанного с "ПриватБанком". Мол, Фонд гарантирования вкладов физических лиц правомерно распоряжался ее средствами при национализации банка в 2016 году.

Мы приветствуем решение Верховного Суда! Это дело еще раз доказало, что в Украине действует принцип добродетели и справедливого правосудия!,

– заявили в "ПриватБанке".

В новом решении Верховный суд подчеркнул, что договоры денежных вкладов, которые истец требует расторгнуть, прекратили свое действие вместе с обязательствами по ним в момент заключения договора о приобретении акций.

Что такое процедура bail-in Это принудительная конвертация депозитов владельцев акций банка и связанных с ними лиц в новых акциях. Эта процедура используется для того, чтобы "оздоровить" неплатежеспособный банк.

В "ПриватБанке" добавили, что Верховный суд Украины рассматривает еще одно достаточно похожее дело. Речь также об обжаловании списания средств в рамках процедуры bail-in.

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