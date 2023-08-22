Йдеться про повернення суми у розмірі понад 24 мільйони гривень. У суді також розглядали касаційну скаргу уже державного банку у справі, де позивачем була особа, яка пов'язана колишніми власниками кредитора. Кошти цієї людини залучили до процедури bail-in.
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"ПриватБанк" повернув понад 24 мільйони гривень
Згідно з новим рішенням суду, Ольгу Постоловську помилково не визначили її як людину, пов'язану з "ПриватБанком". Мовляв, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб правомірно розпоряджався її коштами під час націоналізації банку у 2016 році.
Ми вітаємо рішення Верховного Суду! Ця справа ще раз довела, що в Україні діє принцип доброчесності й справедливого правосуддя!,
– заявили у "ПриватБанку".
У новому рішенні Верховний суд підкреслив, що договори грошових вкладів, які позивач вимагає розірвати, припинили свою дію разом із зобовʼязаннями за ними в момент укладання договору про придбання акцій.
Що таке процедура bail-inЦе примусова конвертація депозитів власників акцій банку та пов'язаних із ними осіб у нові акції. Ця процедура використовується для того, щоб "оздоровити" неплатоспроможний банк.
У "ПриватБанку" додали, що Верховний суд України розглядає ще одну досить схожу справу. Йдеться також про оскарження списання коштів у рамках процедури bail-in.
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