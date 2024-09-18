Воплощение амбициозных планов любой компании зависит прежде всего от работников, рассказывает Бизнес 24. Чем выше их качество, квалификация и вовлеченность, тем быстрее удастся приближаться к заветным высотам.

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Однако есть черта, которая объединяет в себе сразу несколько этих положительных характеристик, и это – проактивность. Вместе с Škoda рассказываем о том, почему эти люди так важны и как привлечь их к своему бизнесу.

Двигатели изменений

Проактивные сотрудники не ждут указания или проблемы, а действуют на опережение, ищут возможности для улучшения и готовы брать ответственность. Они подталкивают бизнес к инновациям и изменениям.

Качественные трансформации начинаются снизу / Фото Pixabay

В современных условиях, когда рынок постоянно меняется, такие люди становятся ключевыми для адаптации и сохранения конкурентоспособности. Такие работники могут активировать процесс изменений еще до того, как они будут внесены в стратегию компании.

Заряженные мотивацией

Проактивные люди обладают высоким уровнем внутренней мотивации, который они транслируют наружу. Благодаря этому другие члены команды бессознательно начинают копировать позитивное бизнес-поведение.

Мотивация "заразна" / Фото Pixabay

В результате возрастет производительность команды, а культура самоуправления будет активно развиваться. Это создаст среду, где креативность и инновации становятся нормой, а не исключением, что существенно облегчает внедрение новых идей и достижения амбициозных целей.

Как привлечь проактивных работников в свой бизнес

Амбициозные цели, возможность развития и соответствующая среда – вот главные факторы, на которые ориентируются проактивные профессионалы. Им нужно убедиться в том, что инициативность поощряется, карьерный рост возможен, гибкость и коммуникация дополняют рабочие процессы, а признание заслуг является прозрачным и понятным.

Проактивных привлекает благоприятная среда / Фото Pixabay

Если предприниматель создал компанию, которая соответствует этому описанию, то ему легко удастся привлекать проактивных людей и достигать результатов, о которых конкуренты смогут только мечтать.

Авто тоже побуждает к победам

Развитие собственного дела автоматически связано с постоянным движением. Даже при достаточно высоком уровне автоматизации многих процессов немало вопросов нужно решать напрямую. К тому же довольно часто необходимо действовать быстро. Именно поэтому лучше иметь "помощника", который не подведет ни в обычной жизни, ни на пути к локации, где будут происходить важные переговоры.

Справиться с ежедневными вызовами без лишних забот поможет новая Škoda Kodiaq. Это большой, мощный, современный и просторный семиместный кроссовер. Нужно ехать компанией от 5 до 7 человек – без проблем, ни один из них не будет жаловаться на усталость во время поездки. Ведь Kodiaq – самый большой внедорожник в "семье" Škoda и, конечно, самый удобный для длительных путешествий.

О постоянном комфорте водителя и пассажиров "заботится" богатое оснащение авто. В частности, речь идет о следующих элементах:

бесключевой доступ;

подогрев сидений;

задний парктроник;

двухзонный климат-контроль и многое другое.

Система подключения к смартфону покажет ситуацию в автомобиле, даже если владелец находится в другом городе. А в наиболее роскошной версии L&K кроссовер имеет кожаный салон, премиальную аудиосистему Canton с 10 динамиками и навигационную систему Amundsen.

Škoda Kodiaq – новое авто, созданное для комфорта водителя и пассажиров / Фото Škoda

Владелец новой Škoda Kodiaq всегда может чувствовать себя уверенно, ведь в моторной гамме на выбор – бензиновые или дизельные двигатели мощностью 150 – 200 лошадиных сил с автоматической коробкой передач. А полный привод гарантирует беспроблемное передвижение на любых дорогах и вне их.

Очевидно, что Škoda Kodiaq не просто так сохраняет за собой статус флагмана бренда в семье кроссоверов – это удачное сочетание лучших технологий, которые доступны в европейском автопроме.