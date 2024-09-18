Втілення амбітних планів будь-якої компанії залежить насамперед від працівників, розповідає Бізнес 24. Чим вищі їхні якість, кваліфікація та залученість, тим швидше вдасться наближатися до омріяних висот.

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Однак є риса, яка об'єднує в собі одразу кілька цих позитивних характеристик, і це – проактивність. Разом зі Škoda розповідаємо про те, чому ці люди такі важливі та як залучити їх до свого бізнесу.

Рушії змін

Проактивні співробітники не чекають на вказівки чи проблеми, а діють на випередження, шукають можливості для покращення та готові брати відповідальність. Вони підштовхують бізнес до інновацій і змін.

Якісні трансформації починаються знизу / Фото Pixabay

У сучасних умовах, коли ринок постійно змінюється, такі люди стають ключовими для адаптації і збереження конкурентоспроможності. Такі працівники можуть активувати процес змін ще до того, як вони будуть внесені у стратегію компанії.

Заряджені мотивацією

Проактивні люди володіють високим рівнем внутрішньої мотивації, який вони транслюють назовні. Завдяки цьому інші члени команди несвідомо починають копіювати позитивну бізнес-поведінку.

Мотивація "заразна" / Фото Pixabay

В результаті зросте продуктивність команди, а культура самоуправління буде активно розвиватися. Це створить середовище, де креативність і інновації стають нормою, а не винятком, що суттєво полегшує впровадження нових ідей та досягнення амбітних цілей.

Як залучити проактивних працівників до свого бізнесу

Амбітні цілі, можливість розвитку та відповідне середовище – ось головні фактори, на які орієнтуються проактивні професіонали. Їм потрібно впевнитися у тому, що ініціативність заохочується, кар'єрне зростання можливе, гнучкість та комунікація доповнюють робочі процеси, а визнання заслуг є прозорим та зрозумілим.

Проактивних приваблює сприятливе середовище / Фото Pixabay

Якщо підприємець створив компанію, яка відповідає цьому опису, то йому легко вдасться залучати проактивних людей та досягати результатів, про які конкуренти зможуть лише мріяти.

Авто теж спонукає до перемог

Розвиток власної справи автоматично пов'язаний із постійним рухом. Навіть при досить високому рівні автоматизації багатьох процесів чимало питань потрібно розв'язувати напряму. До того ж досить часто необхідно діяти швидко. Саме тому краще мати "помічника", який не підведе ні у звичайному житті, ні на шляху до локації, де відбуватимуться важливі переговори.

Впоратися із щоденними викликами без зайвих турбот допоможе нова Škoda Kodiaq. Це великий, потужний, сучасний та просторий семимісний кросовер. Потрібно їхати компанією від 5 до 7 осіб – без проблем, жоден з них не буде скаржитись на втому під час поїздки. Адже Kodiaq – найбільший позашляховик в "родині" Škoda і, звичайно, найзручніший для тривалих подорожей.

Про постійний комфорт водія та пасажирів "дбає" багате оснащення авто. Зокрема, йдеться про наступні елементи:

безключовий доступ;

підігрів сидінь;

задній парктронік;

двозонний клімат-контроль та багато іншого.

Система підключення до смартфона покаже ситуацію в автомобілі, навіть якщо власник перебуває в іншому місті. А в найбільш розкішній версії L&K кросовер має шкіряний салон, преміальну аудіосистему Canton з 10 динаміками та навігаційну систему Amundsen.

Škoda Kodiaq – нове авто, створене для комфорту водія та пасажирів / Фото Škoda

Власник нової Škoda Kodiaq завжди може відчувати себе впевнено, адже в моторній гамі на вибір – бензинові чи дизельні двигуни потужністю 150 – 200 кінських сил з автоматичною коробкою передач. А повний привід гарантує безпроблемне пересування на будь-яких дорогах та поза ними.

Очевидно, що Škoda Kodiaq не просто так зберігає за собою статус флагмана бренду у сім'ї кросоверів – це вдале поєднання найкращих технологій, які доступні у європейському автопромі.