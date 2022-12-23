Теперь продавцы-консультанты бутиков бренда Inditex в Испании будут получать на 322 евро больше ежемесячно. Профсоюз CIG, представляющий интересы работников магазинов Zara, отменил запланированные забастовки на фоне договоренности с Inditex.

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О чем договорилась Inditex с профсоюзом

Около 1 тысячи работников Zara и нескольких других подразделений Inditex накануне объявили, что будут бастовать 23 декабря и 7 января, отвергнув предыдущее предложение группы модных брендов о росте зарплат на 200 евро в перспективе 2024 года.

Продавцы-консультанты испанских модных брендов уже выходили на забастовку во время Черной пятницы этого года 24 – 25 ноября, однако первое предложение Inditex в ответ на протесты их не удовлетворило.

Демонстрации должны были провести работники 44 бутиков в Ла-Коруньи, где расположена штаб-квартира модного гиганта. Однако, после достижения договоренности, забастовки отменены, – об этом сообщила глава профсоюза CIG и продавец-консультант Zara Карминья Навейро.

Так, кроме повышения зарплат на четверть, Inditex согласилась выплатить единовременную премию продавцам в размере 1 тысячи евро в феврале следующего года. Договоренность также предусматривает повышение ежемесячной оплаты труда на 20 евро в ноябре 2023 года и еще на 40 евро в 2024-м.

К слову, как отметила Карминья Навейро, сейчас продавцы-консультанты магазинов Zara в Испании получают от 1 058 до 1 400 евро на месяц.

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