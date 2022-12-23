Тепер продавці-консультанти бутиків бренду Inditex в Іспанії отримуватимуть на 322 євро більше щомісяця. Профспілка CIG, що представляє інтереси працівників магазинів Zara, скасувала заплановані страйки на тлі домовленості з Inditex.

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Про що домовилась Inditex з профспілкою

Близько 1 тисячі працівників Zara та декількох інших підрозділів Inditex напередодні оголосили, що страйкуватимуть 23 грудня та 7 січня, відкинувши попередню пропозицію групи модних брендів щодо зростання зарплат на 200 євро у перспективі 2024 року.

Продавці-консультанти іспанських модних брендів уже виходили на страйк під час цьогорічної Чорної п'ятниці 24 – 25 листопада, проте перша пропозиція Inditex у відповідь на протести їх не задовольнила.

Демонстрації мали провести працівники 44 бутиків у Ла-Коруньї, де розташована штаб-квартира модного гіганта. Проте, після досягнення домовленості, страйки скасовано, – про це повідомила очільниця профспілки CIG та продавчиня-консультантка Zara Кармінья Навейро.

Так, окрім підвищення зарплат на чверть, Inditex погодилась виплатити одноразову премію продавцям у розмірі 1 тисячі євро у лютому наступного року. Домовленість також передбачає підвищення щомісячної оплати праці на 20 євро у листопаді 2023 року, і ще на 40 євро у 2024-у.

До слова, як зазначила Кармінья Навейро, наразі продавці-консультанти магазинів Zara в Іспанії отримують від 1 058 до 1 400 євро на місяць.

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