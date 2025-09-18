"Мне нравится TikTok": Трамп рассказал о выгоде США от продажи компании
- США и Китай достигли соглашения о продаже TikTok, которую Трамп считает выгодной для Америки.
- Соглашение предусматривает инвестиции американских инвесторов в TikTok и большую комиссию для США; продажа обусловлена требованиями законодательства США по национальной безопасности.
США и Китаю после долгих переговоров удалось достичь соглашения о продаже TikTok. Президент Дональд Трамп считает ее очень выгодной для Соединенных Штатов.
Что США получат от сделки о продаже TikTok?
Самые богатые американские инвесторы вкладывают средства в соцсеть TikTok в рамках сделки. Об этом Трамп рассказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, передает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Смотрите также Не только монетизация: за что TikTok платит деньги
Но Соединенные Штаты получат огромную комиссию просто за подписание этого соглашения. Я не хочу выбросить это соглашение через окно. Я хочу получить эти средства,
– заявил Трамп.
На вопрос журналиста, планируют ли США создать собственный алгоритм TikTok или же пользоваться успешным китайским, Трамп ответил, что этот вопрос еще обсуждается.
Мы посмотрим, поговорим с лидером Китая. Мне нравится TikTok,
– добавил президент.
Он отметил, что платформа имеет большую ценность. В частности, именно TikTok помог достичь огромного успеха с молодежью во время президентской гонки и выиграть их с большим отрывом.
Поэтому Трамп считает, что США должны получить преимущества от TikTok и деньги для американских инвесторов.
Мы очень близко подошли к соглашению с Китаем,
– подчеркнул Трамп.
Почему продают TikTok?
Китайская компания ByteDance продает контроль над американским сегментом TikTok из-за требований законодательства США по национальной безопасности, которые ограничивают иностранный контроль над критически важными технологиями и доступ к данным американских пользователей. Соглашение позволяет платформе остаться на американском рынке, где она имеет более 170 миллионов пользователей, преимущественно молодежь.
Что известно о сделке по продаже TikTok?
В понедельник, 15 сентября, Дональд Трамп объявил, что США и Китай достигли предварительной договоренности о продаже TikTok, что позволит избежать блокировки популярной соцсети на американском рынке. Президент не раскрыл деталей соглашения, ограничившись общими заявлениями о ее важности для пользователей.
Ожидается, что контроль над американскими операциями перейдет к американским операциям TikTok перейдет к консорциуму из трех компаний: Oracle Corp, венчурного фонда Andreessen Horowitz и инвесткомпании Silver Lake Management LLC. Такая структура позволит обеспечить управление данными и алгоритмами с территории США в соответствии с национальными требованиями безопасности.
В пятницу Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин планируют обсудить детали соглашения, однако в Белом доме отметили, что любые текущие сообщения следует воспринимать лишь как предположение, пока администрация официально не подтвердит окончательные условия соглашения.