Когда налог при продаже на OLX и Prom не взимается

Налоговики опровергли информацию о якобы автоматическом отслеживании всех переводов на карты украинцев через продажи в интернете и штрафах за реализацию личных вещей. В ДПС пояснили, где проходит грань между продажей личного имущества и деятельностью, которая уже может считаться предпринимательской.

Если человек продает собственную вещь, которой ранее пользовался, такая продажа не считается предпринимательской деятельностью. Речь идет, например, о подержанной одежде, бытовой технике или другом личном имуществе, которое больше не нужно владельцу.

Сам факт получения денег на банковский счет после такой продажи не делает человека предпринимателем и не означает автоматического возникновения налогового обязательства.

В ДПС подчеркивают, что несистематическая продажа личных вещей через OLX, Prom и социальные сети не является основанием для финансовой или административной ответственности за нарушение налогового законодательства.

Когда ситуация меняется

Другая ситуация – когда человек регулярно продает товары и делает это с целью получения прибыли. Например, постоянно покупает одежду, электронику или другие вещи, чтобы перепродать их дороже.

Обратите внимание! Систематическая продажа однородного ассортимента товаров уже может иметь признаки предпринимательской деятельности. В таком случае продавцу необходимо официально оформить деятельность и соблюдать требования налогового законодательства.

Отдельно ГПСУ обращает внимание на случаи продажи подержанных товаров, которые не являются личным имуществом продавца. Если полученный от такой продажи доход подлежит декларированию, применяется НДФЛ в размере 18% и военный сбор в размере 5%.

То есть, разовая продажа собственной подержанной вещи не означает, что с полученных денег автоматически нужно платить налог. Ключевое значение имеет характер продажи – человек избавляется от собственного имущества или систематически продает товары с целью заработка.

К слову, ВРУ поддержала введение НДС на международные посылки, независимо от стоимости заказа. Как известно, за это депутаты проголосовали во втором чтении. Окончательного решения еще нет.

Ведь дальше текст закона должен подписать Председатель Рады. А затем его передадут на подпись Президенту Украины.