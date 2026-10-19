Коли податку при продажі на OLX і Prom немає

Податківці спростували інформацію про нібито автоматичне відстеження всіх переказів на картки українців через продажі в інтернеті та штрафи за реалізацію особистих речей. У ДПС пояснили, де проходить межа між продажем особистого майна та діяльністю, яка вже може вважатися підприємницькою.

Якщо людина продає власну річ, якою раніше користувалася, такий продаж не вважається підприємницькою діяльністю. Йдеться, наприклад, про вживаний одяг, побутову техніку чи інше особисте майно, яке більше не потрібне власнику.

Сам факт отримання грошей на банківський рахунок після такого продажу не робить людину підприємцем і не означає автоматичного виникнення податкового зобов'язання.

У ДПС наголошують, що несистематичний продаж особистих речей через OLX, Prom та соціальні мережі не є підставою для фінансової чи адміністративної відповідальності за порушення податкового законодавства.

Коли ситуація змінюється

Інша ситуація – коли людина регулярно продає товари та робить це для отримання прибутку. Наприклад, постійно купує одяг, електроніку або інші речі, щоб перепродати їх дорожче.

Зверніть увагу! Систематичний продаж однорідного асортименту товарів уже може мати ознаки підприємницької діяльності. У такому разі продавцю потрібно офіційно оформити діяльність та виконувати вимоги податкового законодавства.

Окремо ДПС звертає увагу на випадки продажу вживаних товарів, які не є особистим майном продавця. Якщо отриманий від такого продажу дохід підлягає декларуванню, застосовується ПДФО 18% та військовий збір 5%.

Отже, разовий продаж власної вживаної речі не означає, що з отриманих грошей автоматично потрібно сплачувати податок. Ключове значення має характер продажу - людина позбавляється власного майна чи систематично продає товари заради заробітку.

До слова, ВРУ підтримала впровадження ПДВ на міжнародні посилки, незалежно від вартості замовлення. Як відомо, наразі за це рішення проголосували саме у другому читанні. Тобто остаточної ухвали ще немає.

Адже далі текст закону має підписати Голова Верховної Ради. А потім вже його передадуть на підпис Президенту України.