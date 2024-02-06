Падение продаж и акций McDonald's: что случилось в компании

McDonald's впервые за 4 года фиксирует падение продаж в квартальном разрезе. Как следствие, акции компании значительно обвалились. О том, что повлияло на падение продаж, читайте далее.

Почему упали продажи McDonald's

Вероятно, что на это повлияла война на Ближнем Востоке, а также снижение выручки в Китае и Индии. Согласно отчету компании, сравнительные продажи в сегменте выросли на 0,7% в квартале, при ожиданиях в 5,5%.

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Падение продаж в McDonald's связывают с бойкотом ресторанов в странах на Ближнем Востоке из-за вероятной про израильской позиции в конфликте Израиля и ХАМАС.

Влияние войны на стабильность доходов будет для нас самым большим беспокойством... похоже, что это будет проблема, которая будет оставаться актуальной в течение следующего квартала или, возможно, даже двух,

– сказал Брайан Малберри, менеджер клиентского портфеля Zacks Investment Management, которая владеет акциями McDonald's.

На фоне новостей, акции McDonald's обвалились с 298 долларов до 286 долларов за акцию. Это в целом демонстрирует негативную тенденцию – с начала года бумаги в цене снизились на 3%.

Что происходит на мировых рынках

Также компания получила меньшие прибыли на втором для нее по величине рынке - Китае. Индийский франчайзи McDonald's также сообщили о первом падении дохода за три года.

Сравнительные объемы продаж в США выросли на 4,3% в четвертом квартале, что немного меньше оценки роста на 4,4%.

Вопреки тому, что McDonald's не предоставляет разрыва продаж на отдельных международных рынках, он отметил, что в течение квартала в Китае активизировались рекламные акции в масштабах отрасли, поскольку рестораны спешат восстановить слабый спрос.

При этом, компания сообщила о скорректированной прибыли в размере 2,95 доллара на акцию, превзойдя оценки в 2,82 доллара на акцию.