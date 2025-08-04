Спрос на новые автомобили в Украине продолжает расти. В июле 2025 года украинцы приобрели 6 414 новых легковых авто, что на 1% больше, чем в июле прошлого года, и на 7% больше, чем в июне этого года.

Какие авто покупают украинцы чаще всего?

Самой популярной маркой в июле осталась Toyota, однако китайская компания BYD демонстрирует рекордную динамику роста и активно сокращает отставание от лидера рынка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укравтопром.

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ТОП-10 самых популярных брендов в июле 2025 года:

Toyota – 820 (–20%)

BYD – 744 (+241%)

Renault – 654 (+11%)

Skoda – 559 (+48%)

Volkswagen – 491 (+47%)

Honda – 319 (+9%)

Hyundai – 298 (+32%)

BMW – 263 (–58%)

Audi – 253 ( +20%)

Zeekr – 191 (+125%)

Заметьте. Особенно заметный рост показали BYD, Skoda, Volkswagen и Zeekr. Китайские бренды укрепляют позиции, демонстрируя самые высокие темпы роста среди всех участников рынка.

Что происходит на авторынке?

С января по июль 2025 года в Украине зарегистрировали 39,3 тысячи новых легковушек. Это лишь на 0,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Таким образом, рынок постепенно восстанавливается, но остается стабильно на уровне предыдущего года.