Продажи авто взлетели: украинцы выбирают Skoda, Toyota и Zeekr
- В июле 2025 года в Украине приобрели 6 414 новых легковых авто, что на 1% больше, чем в июле прошлого года.
- Самым популярным брендом осталась Toyota, но BYD показала рекордный рост на 241%.
Спрос на новые автомобили в Украине продолжает расти. В июле 2025 года украинцы приобрели 6 414 новых легковых авто, что на 1% больше, чем в июле прошлого года, и на 7% больше, чем в июне этого года.
Какие авто покупают украинцы чаще всего?
Самой популярной маркой в июле осталась Toyota, однако китайская компания BYD демонстрирует рекордную динамику роста и активно сокращает отставание от лидера рынка, сообщает 24 Канал со ссылкой на Укравтопром.
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ТОП-10 самых популярных брендов в июле 2025 года:
- Toyota – 820 (–20%)
- BYD – 744 (+241%)
- Renault – 654 (+11%)
- Skoda – 559 (+48%)
- Volkswagen – 491 (+47%)
- Honda – 319 (+9%)
- Hyundai – 298 (+32%)
- BMW – 263 (–58%)
- Audi – 253 ( +20%)
- Zeekr – 191 (+125%)
Заметьте. Особенно заметный рост показали BYD, Skoda, Volkswagen и Zeekr. Китайские бренды укрепляют позиции, демонстрируя самые высокие темпы роста среди всех участников рынка.
Что происходит на авторынке?
С января по июль 2025 года в Украине зарегистрировали 39,3 тысячи новых легковушек. Это лишь на 0,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Таким образом, рынок постепенно восстанавливается, но остается стабильно на уровне предыдущего года.
Часті питання
Как изменилась популярность марок автомобилей в июле 2025 года?
В июле 2025 года Toyota остается самой популярной маркой, но BYD показывает значительный рост, сокращая отставание от лидера. Другие бренды, такие как Skoda, Volkswagen и Zeekr, также демонстрируют заметный рост.
Какие тенденции на украинском авторынке в 2025 году?
С января по июль 2025 года в Украине зарегистрировано 39,3 тысячи новых легковушек, что лишь на 0,1% больше, чем в 2024 году. Рынок постепенно восстанавливается, но остается стабильным по сравнению с предыдущим годом.
Какие китайские бренды показывают самые высокие темпы роста на рынке?
Китайские бренды, такие как BYD и Zeekr, демонстрируют самые высокие темпы роста на рынке. BYD особенно выделяется, показывая рост на 241% в июле 2025 года.